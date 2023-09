Wenn das Büro zum Treibhaus wird, sinkt mit jedem zusätzlichem Grad auf dem Thermometer meist die Konzentration im Job. Doch Arbeitnehmer können etwas gegen die lähmende Hitze tun. Jörg Feldmann, Sprecher der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua), gibt sechs Tipps:

Abkühlen mit Wasser und Ventilator Viele Arbeitgeber stellen Ventilatoren zu Verfügung. In manchen Betrieben ist es aus Sicherheitsgründen verboten, private Geräte mitzubringen. Nicht selten erkälten sich aber Beschäftigte, wenn Klimaanlagen und Ventilatoren zu hoch eingestellt sind, und auch die trockene Luft macht anfälliger für Infektionen. Besser ist es, ab und zu die Handgelenke mit Wasser zu kühlen oder sich ein feuchtes Tuch in den Nacken zu legen. Das verschafft für eine Weile Erleichterung.

Abkühlen mit Wasser und Ventilator Viele Arbeitgeber stellen Ventilatoren zu Verfügung. In manchen Betrieben ist es aus Sicherheitsgründen verboten, private Geräte mitzubringen. Nicht selten erkälten sich aber Beschäftigte, wenn Klimaanlagen und Ventilatoren zu hoch eingestellt sind, und auch die trockene Luft macht anfälliger für Infektionen. Besser ist es, ab und zu die Handgelenke mit Wasser zu kühlen oder sich ein feuchtes Tuch in den Nacken zu legen. Das verschafft für eine Weile Erleichterung. dpa Lizenz