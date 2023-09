Die Unwettergefahr im Süden ist vorerst vorbei, die Gewitter haben sich nach Westen und Norden verlagert. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montagmittag nirgends vor Unwettern, es gab allerdings Vorwarnungen. Davon betroffen sind der Nordwesten, Norden und Osten. Auch in Berlin kam am Nachmittag Gewitter auf.

Hagel, Starkregen und Sturmböen: „Die Lage ist total explosiv und wir müssen lokal mit wirklich sehr heftigen Unwettern rechnen“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Wie immer gilt: Es wird nicht jede Region treffen. „Ein bis zwei Tage vorher kann man lediglich sagen, dass die Wetterlage für Unwetter anfällig ist, aber noch keinesfalls wo genau die Gewitter niedergehen werden“ erklärt Jung.

Trotzdem sollten Sie bei Aktivitäten im Freien unbedingt vorsichtig sein.

Warum sind Gewitter kritisch?

Die Hauptgefahr sind die Sturmböen. Die dadurch herumfliegenden Gegenstände sowie umfallende Bäume führen immer wieder zu Todesopfern. Gefahr für Leib und Leben besteht auch durch Blitzschlag. „Durch Wolkenbrüche ausgelöste Überschwemmungen und großkörniger Hagel führen außerdem zu großen Schäden“ erklärt Wetterexperte Jung.

Diese Verhaltensregeln von Dominik Jung sollten Sie bei Unwettern beachten:

Als erstes sollten Sie draußen häufiger den Blick zum Himmel richten, um rechtzeitig zu bemerken, wenn eine schwarze Wolkenwand heranzieht.

Kommt ein Gewitter näher, grollt der Donner und zucken Blitze, so lässt sich aus der Zeitspanne zwischen Blitz und Donner die Entfernung des Gewitters ermitteln. Als Faustregel gilt: Sekundenanzahl durch 3 ist gleich Entfernung in Kilometer.

WICHTIG

Was tun?

Sturmböen führen oft zu umstürzenden Bäumen, mitunter auch zu abgedeckten Dächern. Ein Aufenthalt im Wald ist also bei einem Gewitter doppelt lebensgefährlich. Hütten ohne Blitzableiter schützen zwar vor Hagel und Sturm, aber nicht vor Blitzschlag.

Am besten halten Sie sich in geschlossenen Räumen auf.

Im Auto selbst sind Sie vor Blitzschlag sicher. Während des Gewitters sollten alle elektrischen Geräte vom Netz genommen werden.

