Bad Nenndorf -In Badeseen kommt es bei heißem Wetter immer wieder zu tödlichen Unfällen. Dennoch gibt es nur an Seen nur selten Rettungsschwimmer, beklagt die DLRG. Statt um Verbotsschilder sollten Kommunen sich um eine Überwachung kümmern.

Die DLRG sieht die Städte und Gemeinden in der Pflicht, für die Sicherheit an den Badeseen zu sorgen und hofft auf eine enge Zusammenarbeit. dpa

DLRG sieht Städte und Gemienden in der Pflicht

Angesichts tödlicher Badeunfälle in den vergangenen Tagen hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) von den Kommunen eine bessere Sicherung von Badeseen verlangt. „Die Sicherheit muss im Vordergrund stehen und die Kommunen können nicht einfach den Hausmeister schicken und ein „Baden verboten“-Schild aufstellen“, sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese in Bad Nenndorf. Städte und Gemeinden müssten für die Badestellen in ihrem Bereich Gefahrenanalysen vornehmen und im Anschluss über das erforderliche Maß an Sicherung beraten. In überschaubarem Maße könne die DLRG etwa an Wochenenden Rettungsschwimmer stellen. Während die Nord- und Ostseeküste von Borkum bis Usedom während der Badesaison täglich von DLRG-Rettungsschwimmern überwacht werde, sei dies bei Binnengewässern nur selten der Fall, kritisierte die DLRG. Dort aber verunglückten im letzten Jahr 80 Prozent der bundesweit 488 Ertrunkenen.

Komunen sollten Gefahren besser analysieren

Am Dienstag ertrank ein 15-Jähriger in einem Badesee in Offenbach, im bayerischen Olching wurde ein 14-Jähriger tot aus einem See geborgen. Ein 76-jähriger Surfer wurde in einem Baggersee im hessischen Kirchhain gesucht. Auch an einem Baggersee in Cuxhaven suchten Helfer nach einem möglicherweise Verunglückten, nachdem am Ufer zurückgelassene Kleidung entdeckt worden war.

Gefahrenanalysen könnten den Kommunen helfen zu erfassen, wie viele Menschen welche Bereiche von Badeseen nutzen, ob es dort besondere Gefahren wie Strömungen oder Pflanzen gebe und zu welchen Zeiten eine Überwachung sinnvoll sei, sagte DLRG-Sprecher Wiese. Wenn eine Kommune mit der DLRG einen Vertrag schließe, könnten Ehrenamtliche die Überwachung leisten und die Stadt sorge für die Ausrüstung.

„Wir können nicht für jeden Kiesteich eine Badeaufsicht bereitstellen“, sagte hingegen der Sprecher des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. Dazu fehle schlicht das Geld. Die Menschen sollten stattdessen die Freibäder nutzen, in deren Unterhalt die Kommunen viel Geld steckten. „Alle drängen an die Seen und gucken nicht, ob eine Badeaufsicht da ist, sondern wollen Schwimmen und Spaß haben.“

Wie der DLRG berichtet, verunglückten im vergangenen Jahr 80% der Ertrunkenen an Binnengewässern. dpa

Nur in freigegebenen Seen baden

Vor einem kalten Bad in Baggerseen, die noch von der Kies- und Sandindustrie genutzt werden, warnte der Bundesverband Mineralische Rohstoffe (Miro). „Es gibt genügend freigegebene Badeseen, die genutzt werden können“, sagte Miro-Sprecherin Gabriela Schulz. Es sei hochgefährlich, in den noch genutzten Baggerseen zu schwimmen. So seien die Böschungen noch nicht verdichtet und abgeflacht und es könne jederzeit zum Abrutschen des Geländes kommen. Bevor Seen freigegeben werden, würden die Böschungen in einem bestimmten Winkel abgeflacht. „Sie sollten sich selbst zuliebe darauf verzichten, über Zäune zu klettern.“ (dpa)