Potsdam -Der Hase hat zu Ostern in der Öffentlichkeit Konjunktur - aber auf Brandenburgs Feldern wird ihm das Leben erschwert. „Die Population ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich zurückgegangen“, sagte Wildbiologe Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung. „Waren es 2005 noch 6,3 Feldhasen pro 100 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, sind es jetzt nur noch 5.“ Hintergrund sei die intensive Landwirtschaft auf großen Flächen, die dem Vegetarier nicht genügend Nahrung und Schutz vor Feinden biete.



In Brandenburg habe es der Feldhase besonders schwer, so Kinser. „Brandenburg fördert als einziges Flächenland keine Blühflächen“, sagte Kinser. „Aber dort finden Feldhasen die Wildkräuter, die sie brauchen.“ Der Feldhase sei ein Spitzensportler, der mit bis zu 80 Stundenkilometern über die Felder flitze und Haken schlage. Dafür seien frische Kräuter mit Vitamin C in Löwenzahnblättern, Beta- Carotin in Sauerampfer und Folsäure im Barbarakraut notwendige Vitalstoffe. „In allen anderen Flächenländern erhalten Landwirte, die etwa statt einem Maisfeld eine Wildblumen-Fläche anlegen, eine Ausgleichszahlung“, sagte Kinser.



Vor Ostern würden auch Felder und Wiesen für die Landwirtschaft vorbereitet, sagte der Wildtierexperte. „Gerade die jungen Hasen, die sich tief geduckt im Feld verstecken, werden dann zerquetscht, zerstückelt oder untergepflügt.“ Auch das Verhalten der Brandenburger Jäger sei ein Problem: Sie konzentrierten sich sich auf den Abschuss von Wildschweinen und Hirschen und der Fuchs werde weitgehend verschont. „Auch viele Füchse sind der Hasen Tod“, meinte Kinser. dpa