Templin -Kalt und feucht wie ein frischer Pilz im Moos und hart wie ein Radiergummi – so fühlt es sich an, wenn man von Wildschwein-Baby Paula samt Rüsselnase angestupst wird – der KURIER hat es besucht. Die etwa acht Wochen alte Mini-Wildsau hatte richtig Schwein. Buchhalterin Claudia Laack (46) hat ihr das Leben gerettet.

Wildschweinbaby Paula

Claudia Laack fand Baby-Wildschwein Paula halbtot am Straßenrand – jetzt darf sie sogar mit ins Büro. cam.cop media / Klug

Wenn Paula Junghund Greta sieht, sieht sie rot. Motto: Gibt mir dein Ohr – zum Reinbeißen... cam.cop media / Klug

Hallo, ich bin Paula und wer bist du? Besucherhund Gonzo und Herrchen Gerhard Freyburg aus Spandau schauen eher skeptisch. cam.cop media / Klug

Während Paula neugierig schnüffelt, scheint die Baby-Ziege die Luft anzuhalten – Wildschweine riechen etwas streng. cam.cop media / Klug

Ein Schritt noch und ich zeig dir meine Krallen, scheint die Katze zu denken. cam.cop media / Klug

Es war spät in der Nacht als Claudia Laack und ihr Mann Torsten (50) Ostersonntag von einer Feier nach Hause fuhren. „Plötzlich sahen wir im Scheinwerferlicht am Straßenrand etwas wuseln“, erinnert sich Claudia. „Fünf Frischlinge liefen aufgeregt hin und her.“



Als das Auto der Laacks näherkam, sah das Paar das Trauerspiel. Eine Bache lag tot am Straßenrand – vermutlich war sie überfahren worden. Verzweifelt versuchten die Ferkel bei ihrer Mama zu trinken.



„Als wir ausstiegen, flüchteten die Kleinen in den Wald“, erzählt Claudia. „Bis auf eines.“



Und das heißt jetzt Paula. Seitdem ist die Rüsselnase ein Fulltime-Job für Claudia. Fünfmal am Tag füttert sie das Baby-Schwein mit Ferkelmilch – 250 ml pro Mahlzeit. Dazu steht Stulle mit Wurst (am liebsten mag Paula Leberwurst) oder Käse, Erdbeeren, Weintrauben, Katzenfutter, Mais und Fisch auf dem Speiseplan.



Was Paula am liebsten „wegrüsselt“ sind Haribos. „Wenn ich die Tüte nehme, grunzt sie aufgeregt und wackelt mit dem Schwänzchen“, lacht Claudia. Damit Paula rund um die Uhr versorgt werden kann, darf sie sogar mit ins Büro. Claudia ist Buchhalterin in der Westernstadt Templin El Dorado.



„Die tägliche Autofahrt hin und zurück findet Paula ja eher nicht saugemütlich“, sagt Claudia. „Dafür hat sie aber den Mittagsspaziergang zum Grunzen gern.“ Denn dann schlendern die zwei durch die Westernstadt und besuchen Paulas vierbeinige Kumpels im Streichelzoo – wie Pony-Fohlen Festus, die zwei Esel Buffalo und Bill oder die zwei kleinen Zicklein, die noch keinen Namen haben.



Auch nach Feierabend ist bei Paula tierisch was los. Denn Familie Laack hat auf ihrem Privat-Bauernof zwei Esel, 40 Tauben, Hühner, Gänse, zwei Hausschweine, ein Highland-Kalb, eine Schildkröte, einen grünen Leguan, Kaninchen, eine Katze und die Labradorrüden Timmi und Bruno.

Während Paula für die zwei Hunde eine gewisse Sympathie hegt, kann sie Schäferhund-Welpe Greta (3 Monate) von der Westernstadt nicht ausstehen. Treffen sich die zwei, gibt’s Zickenkrieg. Da die Streithähne aber an der Leine sind, haben Greta und Paula echt Schwein gehabt – Verletzungsgefahr ausgeschlossen.



„Paula ist eben ein echtes Wildschwein und lässt sich nichts gefallen“, sagt Claudia.



Mit gutem Grund steht schließlich auch auf ihrem Geschirr ,Klein und Gemein’. Und weil Paula später mit der Geschlechtsreife naturgemäß richtig die Sau rauslässt, soll sie zeitnah in die Schweinerotte der Westernstadt integriert werden. Sie ist eben ein echtes Glücksschwein.



