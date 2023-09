Los Angeles -Die amerikanische Organisation Animal Defenders International (ADI) lässt 33 Löwen aus Zirkussen und Zoos in Südamerika nach Südafrika ausfliegen. Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, sollen die Tiere dort in einem Tierschutzgebiet ihren Lebensabend verbringen können.

Eine amerikanische Tierschutzorganisation hat 33 Löwen aus katastrophalen Haltungsbedingungen in Südamerika befreit.

Trotz riesiger logistischer Herausforderungen werden die Tiere nach Afrika geflogen.

Die Tierschutzorganisation ADI aus Los Angeles organisiert schon lange den umfangreichen Flugtransport der Wildtiere, die größtenteils Zirkussen abgekauft wurden. Die Haltungsbedingungen für Löwen sind dort katastrophal: Vielen Tieren fehlen die Krallen und Zähne, ein Löwe hat nur noch ein Auge. Um den misshandelten Tieren noch einen schönen Lebensabend zu bescheren, werden sie am Freitag von Bogota in Kolumbien und Lima in Peru nach Johannesburg geflogen. Von dort aus bringt man sie dann in ein Wildtierreservat. Mit diesem Transport um die halbe Welt hat die Tierschutzorganisation ein einmaliges Projekt auf die Beine gestellt. (lis)