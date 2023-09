Berlin -Als sich am 16. Oktober 1992 an die tausend feierlich gekleidete Menschen im Berliner Reichstagsgebäude versammeln, ist dies ein Staatsakt, wie es ihn nur wenige zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Es gilt, Abschied zu nehmen von einem der großen,der besonderen Männer in der Geschichte des Landes, von Willy Brandt. Die politische Führung um Helmut Kohl und Richard von Weizsäcker sitzt in den ersten Reihen, dazu Staatsmänner und Sozialdemokraten aus aller Welt, Lebensgefährten des Toten, die Spitzen der deutschen Gesellschaft.