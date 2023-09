Fünf Jahre nach dem Mord an einem 81-jährigen Berliner hat die Polizei den Fall aufgeklärt und den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Ein 32-jähriger Ungar wurde in Budapest gefasst und hat die Tat gestanden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 81-Jährige wurde am 15. November 2011 tot in seiner Wohnung in Berlin-Wilmersdorf gefunden.

Der Mann starb laut Polizei durch einen massiven Angriff gegen den Hals, wurde also vermutlich erwürgt.

DNA-Vergleich führte zum mutmaßlichen Täter

Im Lauf der Jahre verglich die Polizei immer wieder mit verbesserter Technik Spuren vom Tatort mit gespeicherter DNA. Die Ermittlungen führten zu dem 32-jährigen Ungarn.

Zwei Berliner Kriminalpolizisten reisten in der vergangenen Woche nach Budapest. Eine neue DNA-Probe von dem Verdächtigen stimmte mit Tatortspuren überein.

Der Mann wurde dann befragt und gestand die Tat. Als Motiv nannte er einen Streit, der eskaliert sei. Der Verdächtige sitzt seit 10. November in Untersuchungshaft in Budapest. Nun soll entschieden werden, ob er in Deutschland oder Ungarn vor Gericht kommt. (dpa)