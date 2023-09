London -Aus der Traum vom ersten deutschen Wimbledon-Sieg seit Steffi Graf! Deutschlands neuer Tennis-Liebling Angelique Kerber hat den Premieren-Titel beim berühmtesten Turnier der Welt trotz einer herausragenden Leistung verpasst. Nach einem furchtlosen Auftritt blieb eine erneute Überraschung gegen Serena Williams knapp aus. Die 28 Jahre alte Kielerin musste sich nach 81 höchst unterhaltsamen und teilweise mitreißenden Minuten mit 5:7, 3:6 geschlagen geben und konnte den Coup von ihrem Australian-Open-Sieg vor rund fünf Monaten gegen die 34 Jahre alte Amerikanerin nicht wiederholen.



Die deutsche Tennis-Spielerin und Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber hat ihren ersten Wimbledon-Titel verpasst.

Im Finale verlor sie in zwei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Serena Williams, die den 22. Grand-Slam-Triumph feierte und somit den Rekord von Steffi Graf egalisierte.

Freut sich über ihren 22. Grand-Slam-Titel, mit dem sie den Rekord von Steffi Graf egalisieren konnte: Wimbledon-Siegerin Serena Williams. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Serena Williams fügte ihrer imposanten Karriere damit ein weiteres schillerndes Kapitel hinzu. Mit ihrem siebten Wimbledon-Triumph verteidigte sie nicht nur ihren Erfolg aus dem Vorjahr, sondern holte auch ihren 22. Grand-Slam-Titel. Damit stellte Williams die Bestmarke von Steffi Graf aus der Profizeit ein, der sie schon seit dem vergangenen Jahr hinterhergerannt ist.



Williams mit mehr Power und Präzision

In ihrem zweiten Grand-Slam-Finale lieferte Kerber ein starkes Match ab, am Ende war die Präzision und Power von Williams einen Tick zu gut. Die 1,73 Meter große Linkshänderin war die erste Deutsche am Finaltag auf dem berühmten Rasen seit Sabine Lisicki 2013. Trotz der bitteren Niederlage hat sie bewiesen, dass ihr Melbourne-Triumph kein Zufall war. Auch wenn es nicht geklappt hat, sich als erste Deutsche seit Graf 1996 in der ruhmreichen Siegerliste zu verewigen.



Nach dem verwandelten Matchball bricht sich die Freude bei Serena Williams bahn. Getty Images

Am Ende blieb einem Turnier, in dem sie sich selbstbewusst und entschlossen präsentierte, in dem sie beeindruckend spielte, nur die Krönung im finalen Akt versagt. Auf der anderen Seite des Netzes stand aber auch die Spielerin, die das Damen-Tennis seit Jahren dominiert. Mit dem letzten Ballwechsel kürte sich die Amerikanerin Williams einmal mehr zum Champion.



Schon Sabine Lisicki scheiterte im Wimbledon-Finale

Gut eineinhalb Stunden, bevor sie den Centre Court betrat, hatte sich Kerber noch auf den Trainingsplätzen im angrenzenden Aorangi Park eingeschlagen. Die Zuschauer begrüßten Kerber dann mit höflichem Applaus, als sie um 14.02 Uhr Ortszeit mit einem lilafarbenen Blumenstrauß in der Hand hinter der Titelverteidigerin auf den Platz schritt.



Vor drei Jahren stand Sabine Lisicki zuletzt an Kerbers Stelle und hielt der historischen Last gegen die Französin Marion Bartoli nicht stand. Anders als Lisicki trat Kerber nicht als Favoritin an, hatte aber schon gezeigt, dass sie die Weltranglisten-Erste mit ihrem unbändigem Willen und ihrem laufintensiven Stil überrumpeln kann. „Sie war furchtlos“, erinnerte sich Williams an Australien zurück.

Break im ungünstigsten Zeitpunkt

Vor den Augen von früheren großen Damen des Tennissports wie Martina Navratilova, Martina Hingis und Billie Jean King gewann Kerber auf dem nicht mehr ganz so grünen Rasen gleich den ersten Punkt, musste dann aber ihrer Rivalin das erste Spiel überlassen. Doch auch die Kielerin kämpfte sich durch ihr Aufschlagspiel und setzte ein erstes Achtungszeichen. „Auf den Anfang wird es ankommen“, sagte Bundestrainerin Barbara Rittner unmittelbar vor dem Spiel bei Sky.



Angelique Kerber steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. AFP

Kerber rackerte, ließ das Publikum toben und schaffte es, die jüngere Schwester ihrer Halbfinalgegnerin Venus Williams nicht gleich davonziehen zu lassen. Auch Williams wirkte nervös. Die Amerikanerin kam mit ihrem schnellem Aufschlag aber immer wieder zu einfachen Punkten, gerade dann, wenn sie wie bei 5:5 (15:30) unter Druck geriet. Von der Grundlinie spielte Kerber ebenbürtig. Im ungünstigsten Moment kassierte sie dann ihren ersten Aufschlagverlust und musste den ersten Satz im Turnier abgeben.



Kerber auch im zweiten Satz fast fehlerfrei

Kerber agierte am wichtigsten Tag ihres Wimbledon-Wegs auch im zweiten Abschnitt fast fehlerfrei. Beim Stand von 3:3 hatte sie ihre erste Breakchance überhaupt in dem Match, doch Williams konterte mit einem Ass und nutzte ihrerseits die Breakchance zum 5:3 gnadenlos.



Innige Umarmung nach dem Match: Die Rivalinnen fanden im Anschluss an die Partie nur lobende Worte füreinander. Getty Images

Vor 20 Jahren hatte Steffi Graf auf diesem Platz im Endspiel die Spanierin Arantxa Sanchez Vicario besiegt - Kerber musste jetzt die Klasse und Souveränität ihrer Kontrahentin an dem Tag anerkennen und gratulierte Serena Williams mit einer langen Umarmung fair am Netz. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: