London -Mischa Zverev steht zum ersten Mal seit 2009 wieder in Wimbledon in der zweiten Runde. Der 29 Jahre alte Linkshänder aus Hamburg entschied am Dienstag bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in London das Duell mit dem angeschlagenen Australier Bernard Tomic 6:4, 6:3, 6:4 für sich.



Mischa Zverev gegen Australiens Bernard Tomic. AFP

Der ältere Bruder von Alexander Zverev trifft nun auf Michail Kukuschkin aus Kasachstan oder den Japaner Taro Daniel. Von insgesamt neun deutschen Herren im Hauptfeld hatten es am Eröffnungstag bereits Dustin Brown, Florian Mayer und Peter Gojowczyk in die zweite Runde geschafft. Brown spielt am Mittwoch gegen den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Andy Murray.

Angelique Kerber besiegt Amerikanerin und zieht Zverev nach

Fünf Wochen nach ihrem enttäuschenden Erstrunden-Aus bei den French Open ist Angelique Kerber in Wimbledon in die zweite Runde eingezogen. Die Tennis-Weltranglisten-Erste aus Kiel kam am Dienstag zu einem 6:4, 6:4-Erfolg gegen die amerikanische Qualifikantin Irina Falconi. Nach 87 Minuten auf dem Center Court verwandelte die 29-Jährige ihren ersten Matchball. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft Kerber jetzt auf Kirsten Flipkens aus Belgien oder die Japanerin Misaki Doi. (dpa)