Frankfurt am Main -Werden die Pläne der Bundesregierung für die Förderung der Erneuerbaren umgesetzt, kommt der Ausbau der Windenergie an Land schon bald zum Erliegen. Wir erläutern, wie es bis zum Jahr 2025 weitergehen könnte.

Die Windernergie ist aufgrund der niedrigen Kosten eine Erfolgsstory - Der Bau von Windanlagen lohnt sich auch an windarmen Standorten

Die Bundesregierung blockiert den Ausbau der Windernergie als kostengünstige Alternative zu Atom- und Kohlekraftwerken

Wie steht es um die Windkraft?

Es ist eine Erfolgsstory: Nach den Zahlen der Bundesnetzagentur wurden in den zwölf Monaten zwischen Februar 2015 und Januar 2016 Anlagen mit einer Nettoleistung von knapp 3600 Megawatt installiert – da sind die stillgelegten Windräder bereits berücksichtigt. Die 3600 Megawatt entsprechen etwa drei Atommeilern.

Der Bau neuer Windanlagen soll politischen Vorgaben zur Folge in den nächsten Jahren weniger stark fortgeführt werden. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Was ist das Geheimnis des Erfolges?

Der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass die Windenergie an Land die mit Abstand günstigste erneuerbare Erzeugungsart ist - mit Kosten von sechs bis maximal neun Cent pro Kilowattstunde. Neue Kohlekraftwerke können Strom auch nicht billiger produzieren. Hinzu kommt, dass moderne Rotoren und Generatoren dazu führen, dass es sich auch an Standorten, wo weniger Wind weht, inzwischen rentiert, moderne Windmühlen aufzustellen.

Wie sieht die weitere Entwicklung aus?

Das hängt ganz von den politischen Vorgaben ab. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat Anfang März einen Entwurf für die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgelegt. Das Paragraphenwerk regelt die Förderung des Ökostroms. Die neuen Bestimmungen sollen in den nächsten Monaten beschlossen werden. Das Papier sieht unter anderem vor, dass die Strommenge aus erneuerbaren Energien 2025 auf einen Anteil von 40 bis 45 Prozent am Stromverbrauch begrenzt wird. Ende vorigen Jahres waren es schon knapp 33 Prozent.

Was bedeutet das für den Ausbau der Windenergie?

Nach einer Studie des Beratungsbüros ERA im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion bricht unter diesen Vorgaben der Ausbau der Windenergie schon bald zusammen: Werden die 45 Prozent angepeilt, könnten nach 2018 nur noch 1500 Megawatt jährlich neu installiert werden, heißt es in dem Papier. Das ist weniger als halb so viel wie der Durchschnitt der vergangenen fünf Tage.

Wie wirkt sich dies auf die Menge des erzeugten Stroms aus?

Die 1500 Megawatt reichten nicht einmal, um bis 2025 ältere Windmühlen gegen moderne auszutauschen, schreiben die ERA-Autoren. Das bedeutet: Die Erzeugungskapazität schrumpft. „Damit wird es schon in den 2020er Jahren zu einer Stagnation der Stromerzeugung aus Windenergie an Land kommen“, heißt es in der Studie. Von 2022 an schrumpfe dann die Menge des Windstroms, der in die Netze eingespeist werde. Mit den 1500 Megawatt würde Regierung ihre eigenen Vorgaben unterlaufen. Denn sie hat einen sogenannten Ausbaukorridor zwischen 2400 und 2600 Megawatt festgelegt.

Was würde der 40-Prozent-Deckel bedeuten?

Laut ERA wird dieser Deckel den Neubau von Anlagen nach 2019 komplett stoppen. Insgesamt nehme dadurch die Wind-Onshore-Leistung um fast 6000 Megawatt gegenüber Ende 2015 ab – was einen massiven Einbruch bei der Windstromerzeugung von 18 Terawattstunden mit sich bringe.

Was bedeutet das für Firmen, die die Anlagen bauen?

„Der Heimatmarkt vieler Hersteller bricht zusammen,“ sagt Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik in der Grünen-Bundestagsfraktion. „Mit ihrem Vorhaben haut die Bundesregierung den Windunternehmen ihr Standbein weg.“ Dabei sei die Windenergie eine kostengünstige Technologie, um Atom- und Kohlekraftwerke zu ersetzen.

Welche Interessen spielen hier eine Rolle?

Verlinden betont, Gabriel wolle ‚ „den alten, fossilen Kraftwerkspark vor zukunftsfähiger Konkurrenz“ schützen“. An dem Argument ist einiges dran. Es geht um die Anlagen der großen Energiekonzerne RWE, Eon, EnBW und Vattenfall. Alle vier Firmen sind schwer angeschlagen, weil sie zu lange auf Kohle und Atomkraft gesetzt haben. Deshalb drohen dort massive Stellenstreichungen. Gewerkschafter machen Druck, die Unternehmen zu stützen. Überdies spielt eine Rolle, dass das Quartett die Kosten für den Abriss der Atomkraftwerke und die Endlagerung des Atommülls tragen soll.

Was bedeuten die Pläne für die Energiewende?

„Mit der geplanten EEG-Novelle will Sigmar Gabriel sich als Abrissbirne der Energiewende endgültig ein Denkmal setzen“, sagt Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Während der Rest auf Welt auf Sonne und Wind setze, lege die Bundesregierung den Rückwärtsgang ein – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da die Erneuerbaren billig geworden seien.

Wie könnte eine Alternative aussehen?

Das Einfachste wäre, bei der Reform des EEG, ein neues Ziel für den Ökostrom-Anteil im Jahr 2025 festzulegen. Genau dies hat Georg Müller, Vorstandsvorsitzender des Mannheimer Energiekonzerns MVV Energie, schon Anfang Februar gefordert: „Das Ziel für den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2025 kann und muss auf 55 Prozent am bundesdeutschen Strommix erhöht werden“, sagte er seinerzeit. Der Schwung beim Ausbau der Erneuerbaren dürfe nicht verloren gehen.