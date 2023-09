Berlin -Herr Kretschmann, in einer der jüngsten Umfragen liegen die Grünen erstmals vor der CDU, weil selbst CDU-Wähler Sie als Ministerpräsidenten behalten wollen. Dabei erreichen Sie Ihre Popularität auch dadurch, dass Sie noch konservativer erscheinen, als Sie mutmaßlich sind. Müssen Sie da als Grüner mal an Grenzen gehen?

„Wir müssen zeigen, dass nur die etablierten Parteien Konzepte haben.“

„Wenn es gelingt, dass die Zufriedenheit mit dieser Regierung sich in Wählerstimmen niederschlägt, dann kann man ganz optimistisch sein, dass wir dieses Land auch in Zukunft regieren – und zwar unter meiner Führung.“

Ich weiß nicht, wie viel davon Mythos ist, dass ich so konservativ sein soll. Dass fällt mir selbst gar nicht so auf. Im Übrigen ist die Sache ganz einfach. Dies ist ein Land mit großen Traditionen. Und in diesen Traditionen bin ich drin und lebe sie. Aber unser Land muss auch modernisiert werden. Sonst können wir in einem globalen Wettbewerb nicht mithalten. Jetzt versuche ich, beides zu verbinden. Das Konservative wird mir immer nur zugesprochen. Ich bin von der Haltung her ein durchaus liberaler Mensch und weltoffen, habe aber meine Grundsätze. Das ist keine Frage.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kurios ist, dass Sie Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise unterstützen, während sich der CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf von ihr absetzt. Bei wem läuft da was schief: Bei Frau Merkel, bei Herrn Wolf oder bei Ihnen?

Sicher nicht bei der Kanzlerin und sicher nicht bei mir. Denn es geht um das europäische Projekt und die Krise hinter der Krise, also die Krise der Europäischen Union. Sowohl die Kanzlerin als auch ich sind überzeugte Europäer. Deswegen findet sie meine volle Unterstützung, alle Kräfte und alle Leidenschaft darin zu setzen, die Krise europäisch zu lösen und nicht ins Nationale zurückzufallen. Denn dafür würden wir einen sehr hohen Preis zahlen. Das ist der Grund, warum ich sie unterstütze.

Wobei ja die Kritiker der Kanzlerin sagen, sie sei ins Nationale zurück gefallen, indem sie sich durch die Öffnung der Grenzen einen nationalen Alleingang erlaubt habe.

Das halte ich für eine krasse Mythenbildung. Der große Flüchtlingsansturm fand ja davor statt. Dass in Ungarn ein paar tausend Menschen auf der Straße standen, war das Ergebnis. Und es war ein Akt der Humanität, sie einreisen zu lassen. Die Übereinkunft von Dublin, wonach Menschen kein Asyl in einem Land beantragen können, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat kommen, hat schon vorher nicht mehr funktioniert. Die Menschen kommen zum großen Teil aus Bürgerkriegsgebieten und nicht, weil die Kanzlerin ein Selfie mit einem Flüchtling macht.

„Wir müssen die Menschen aufklären und lösungsorientiert arbeiten“

Was fürchten Sie, wenn sie nur auf Deutschland gucken, denn mehr: weiter steigende Flüchtlingszahlen oder die Fremdenfeindlichkeit, die daraus vielfach resultiert?

Das Zweite ist natürlich in hohem Maße Besorgnis erregend, auch das Erstarken der AfD als einer nationalistischen, rechtsradikalen Partei. Das beunruhigt uns alle, und wir müssen schauen, dass sich das nicht weiter in die Mitte der Gesellschaft frisst. Wir müssen dem entschieden entgegen treten, die Menschen aufklären und allesamt lösungsorientiert arbeiten. Wir müssen zeigen, dass nur die etablierten Parteien Konzepte haben. Die anderen haben nichts anderes als irrationalen Protest.

Das Erstarken der AfD bezeichnet Winfried Kretschmann als „besorgniserregend.“ dpa

Ihr Parteifreund Jürgen Trittin hat es anders als Sie gerade erst abgelehnt, Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, und Sie gewarnt, das mit einer Altfallregelung für geduldete Flüchtlinge „zu verdealen“. Ansonsten aber halten auch die linken Grünen mittlerweile bemerkenswert still. Ist das die Beinfreiheit, die Sie brauchen?

Ich habe die Beinfreiheit, die ich brauche. Und ich wüsste auch nicht, wie Jürgen Trittin mir die nehmen könnte. Abgesehen davon, dass ich nichts verdeale. Das ist ein ziemlich abenteuerliches Gerede. Das muss ich schon sagen. Es gibt Asylpakete. Da bringen wir unsere Vorschläge ein. Bei den sicheren Herkunftsländern machen wir eine Plausibilitätsprüfung. Wir verdealen gar nichts.

Nehmen Sie – umgekehrt – die Partei auch ein bisschen in Geiselhaft?

Ich nehme überhaupt niemanden in Geiselhaft. Zudem stehen meine Fraktion und mein Landesverband sehr geschlossen hinter mir. Ich mache Politik für das ganze Land, für alle seine Einwohner, nicht nur für meine Anhänger. Die Bundespartei ist in einer anderen Position. Sie ist Oppositionspartei und hat damit eine andere Rolle. Daraus ergeben sich logischerweise Spannungsverhältnisse. Wir haben deshalb immer wieder Telefon-Konferenzen, um Dinge zu besprechen. Letztlich vertritt der Ministerpräsident die Interessen Baden-Württembergs und nicht einfach seine Partei. Das muss man sehen.

„Irgendjemand muss dieses Land ja regieren“

Aber die Abstimmung gelingt nun besser, etwa was die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten angeht.

Beim ersten Mal, als es um Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien ging, habe ich im Bundesrat allein zugestimmt. Beim zweiten Mal, als es um die übrigen Balkan-Staaten ging, hat ein Großteil der rot-grün regierten Länder mitgestimmt. Wie das beim nächsten Mal ist, kann ich nicht voraussagen.

Noch mal zurück zum Anfang des Gesprächs: Wovon hängt es denn ab, ob es Ihnen gelingt, tatsächlich vor der CDU ins Ziel zu gehen?

Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein realistisches Ziel ist. Meine persönlichen Zustimmungswerte sind sehr hoch, die für die Regierung auch, nämlich fast zwei Drittel. Wenn es also gelingt, dass die Zufriedenheit mit dieser Regierung sich in Wählerstimmen niederschlägt, dann kann man ganz optimistisch sein, dass wir dieses Land auch in Zukunft regieren – und zwar unter meiner Führung.

Und wenn es nicht gelingt, würden Sie dann versuchen, ein anderes Bündnis zu schmieden?

Klar, wenn die Mehrheit nicht reicht für das, was man will, dann muss man schauen, wie andere Mehrheiten zustande kommen. Das ist ganz sicher eine schwierige Aufgabe. Aber die muss man dann offen angehen. Denn irgendjemand muss dieses Land ja schließlich regieren.

„Demokratische Parteien müssen koalitionsoffen sein“

Also wäre auch eine Koalition mit der CDU oder SPD und FDP denkbar?

Da wird gar nichts ausgeschlossen. Und das halte ich auch für wichtig, dass die demokratischen Parteien untereinander grundsätzlich koalitionsoffen sein müssen. Da gibt es dann bewährte Methoden. Erst sondiert man. Und dann stellt sich raus, mit wem geht“s überhaupt. Zum Schluss folgen Koalitionsverhandlungen. Im Übrigen fehlen Grün-Rot, wenn man die jüngste Umfrage zum Maßstab nimmt, nur noch wenige Prozente.

Eine letzte Frage: Die Grünen werden im Herbst einen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl wählen. Ihr Name ist aber bisher nicht aufgetaucht. Wäre das nicht was für Sie? Wer in einem ihrer Stammländer die CDU schlagen kann, kann vielleicht sogar Kanzler werden, oder nicht?

Ich habe keine bundespolitischen Ambitionen und auch noch nie gehabt.

Und wenn Sie zehn Jahre jünger wären?

Auch dann hätte ich diese Ambitionen nicht. Ich bin aus Leidenschaft Landespolitiker. Das bleibe ich.

Das Gespräch führte Markus Decker.