Der Wintereinbruch hat in der Nacht auf Montag hunderte Unfälle mit Schwerverletzten und Toten in ganz Deutschland verursacht. Auch der Flugverkehr war von dem Wetter stark beeinträchtigt. Am Montagmittag hatte sich die Lage auf den Straßen wieder weitgehend beruhigt, der Flugverkehr wird inzwischen wieder normal fortgesetzt.

Nach Flugausfällen wegen des Schnees hatten in der Nacht zu Montag 240 Passagiere im Frankfurter Flughafen übernachten müssen. Insgesamt seien am Sonntag 254 Flüge annulliert worden, sagte ein Fraport-Sprecher am Morgen.



Die Witterung war laut Fraport zum Wochenstart aber kein Problem mehr: „Wir gehen von einem Normalbetrieb aus“, sagte der Sprecher. Allerdings fehlten wegen der abgesagten Flüge Flugzeuge vor Ort. Deswegen gebe es auch am Montag bereits sieben Annullierungen.

Ein Airbus A380 der Fluggesellschaft Lufthansa wird am Frankfurter Flughafen enteist. dpa

Am Stuttgarter Flughafen musste am Montag ein Eurowings-Flug von Bremen annulliert werden, wie eine Sprecherin des Airports sagte. Weitere Ausfälle waren am Montag den Angaben zufolge nicht zu erwarten. Am Sonntag waren neun Verbindungen gestrichen worden.

Tote und Verletzte bei Verkehrsunfällen

Vor allem auf Bayerns Straßen sorgten Schnee und Glätte für Chaos. Wie die Polizei mitteilte, gab es allein in Ober- und Mittelfranken insgesamt mehr als 400 Unfälle. Zwei junge Fahrzeuginsassen kamen bei Zusammenstößen bereits am Sonntag ums Leben.

Auf einer Bundesstraße im Landkreis Kulmbach starb eine 18-Jährige nach der Kollision ihres Autos mit einem Wagen auf der Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Grund des Zusammenstoßes am späten Sonntagnachmittag war wohl Glätte. In Nürnberg starb ein 23-jähriger Beifahrer beim Zusammenstoß zweier Autos auf schneebedeckter Straße.

In Niedersachsen starb eine 86-Jährige bei einem Glätteunfall. Sie hatte in einem Auto gesessen, das bei Uelzen auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr krachte.

Sperrungen von A4 und A38

Wegen eines umgekippten Lastwagens ist die Autobahn 4 von Herleshausen Richtung Wommen am Montagmorgen vollgesperrt worden. Der Verkehr staue sich bis nach Thüringen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Sperrung dauerte bis in den Nachmittag. Nach der Kollision mit einer Schutzplanke sei der Lkw umgefallen und quer zur Fahrbahn liegengeblieben. Wegen der Witterungsbedingungen liege es nahe, dass es sich um einen Glätteunfall handelt, sagte der Sprecher. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.

Ein ähnlicher Unfall spielte sich am Sonntag auf der A38 in Richtung Göttingen ab. Ein Tanklastzug rutschte gegen die Leitplanke und kippte quer zur Fahrbahn um. Der Fahrer blieb unverletzt. Für Bergung und Unfallaufnahme war die Fahrbahn war für insgesamt 13 Stunden vollgesperrt.

Bei Gera in Thüringen verletzte sich ein Autofahrer, weil er auf der schneebedeckten A4 gegen eine Hinweistafel mit der Aufschrift "Runter vom Gas" fuhr. Daraufhin überschlug er sich mit seinem Wagen und landete leicht verletzt im Straßengraben. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

Ein Auto fuhr auf der A4 in ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Runter vom Gas". Polizei Thüringen/dpa

Schwerverletzter auf der B9

Durch nasse Straßen kam es am Sonntagabend auch zu einer zweistündigen Sperrung der B9. Ein 19-jähriger Krefelder verlor die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und verletzte sich dabei schwer. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug bergen.

Die Polizei bittet alle Autofahrer, ihre Fahrzeuge von Eis und Schnee zu befreien und Autos nicht im Stehen warmlaufen zu lassen. Sie weist auch daraufhin, dass das Fahren mit Sommerreifen bei winterlichem Wetter eine Ordnungswidrigkeit darstelle. (mit dpa)