Innsbruck/Seefeld -Die deutschen Wintersportler räumen bei der nordischen Ski-WM in Innsbruck und Seefeld weiter kräftig ab. Nach dem Doppelsieg der Skispringer auf der Großschanze am Samstag durch Markus Eisenbichler und Karl Geiger am Samstag gewannen sie am Sonntag überlegen Gold im Mannschaftsspringen und dem Teamsprint der Nordischen Kombinierer mit Eric Frenzel und Fabian Rießle.

Frenzel und Rießle brüllten ihre Freude in die Kamera, dann herzten sich die Teamsprint-Weltmeister erleichtert im Zielbereich. Nach je einem Sprung von der Schanze in Innsbruck und 2 x 7,5 Kilometern Langlauf landeten Frenzel und Rießle vor Norwegen (8,2 Sekunden Rückstand) und Österreich (9,2 Sekunden Rückstand). „Es ist perfekt aufgegangen, unsere Taktik. Ich bin wieder sehr bewegt und überglücklich, dass wir schon wieder eine Goldmedaille gewonnen haben“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Fabian Rießle (links) und Eric Frenzel jubeln Getty Images

Noch überlegener war der Erfolg des Skisprung-Teams am Bergisel. Das Team von Bundestrainer Werner Schuster setzte sich am Sonntag in der Besetzung Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler mit riesigem Vorsprung vor Gastgeber Österreich und Japan durch und sorgte damit nur einen Tag nach dem Doppelerfolg von Eisenbichler und Geiger im Einzel für den nächsten Glanzpunkt bei den Titelkämpfen in Seefeld. Zugleich war es das erste deutsche Teamgold bei den Männern seit 18 Jahren.

