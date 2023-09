Bis Ende Januar ist das Transferfenster in der Bundesliga geöffnet. Wir halten Sie mit den wichtigsten Wintertransfers auf dem Laufenden.

RB Leipzig hat den französischen Junioren-Nationalspieler Dayot Upamecano verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt von Red Bull Salzburg zum Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga, wie die Leipziger am Freitag bekannt gaben. Upamecano erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2021.

Die Ablösesumme soll nach Informationen des Fachmagazins „Kicker“ bei 10 Millionen Euro liegen.



Internationale Topvereine hatten Interesse

Upamecano ist einer von mittlerweile acht Profis, die von Salzburg zum deutschen Club von Sponsor Red Bull wechselten. In diesem Sommer hatte RB Leipzig sich erst mit Mittelfeldspieler Naby Keita und Abwehrspieler Bernardo verstärkt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dayot Upamecano (18) dpa

Die Leipziger reagieren mit der Verpflichtung von Upamecano auf ihre anhaltenden Personalprobleme, insbesondere in der Abwehr.



Mit einem Comeback von Lukas Klostermann wird nach dessen Kreuzbandriss erst im März gerechnet. Upamecano war im Sommer 2015 vom französischen Zweitligisten FC Valenciennes nach Salzburg gewechselt, damals war Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick auch für Salzburg zuständig gewesen.



Im selben Jahr hatte Upamecano mit dem französischen Nachwuchs den EM-Titel gewonnen. Internationale Topvereine sollen damals wie heute auch großes Interesses an ihm gehabt haben. (dpa)

Badstuber wechselt auf Leihbasis nach Schalke

Holger Badstuber dpa

Holger Badstuber wechselt auf Leihbasis vom deutschen Meister FC Bayern München zum Bundesliga-Rivalen FC Schalke 04. Das teilten beide Vereine am Dienstag auf ihrer Internetseite mit. Das Leihgeschäft läuft bis zum Saisonende, danach wäre der Innenverteidiger ablösefrei.

„Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen. Daher hat er uns gebeten, auf Leihbasis zu Schalke 04 wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen. Wir hoffen, dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünschen ihm nur das Beste“, sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Badstuber hatte am Dienstag noch das Training mit den Münchnern im Trainingslager in Doha bestritten, beim Testspiel gegen KAS Eupen war er aber schon nicht mehr dabei. In den kommenden Tagen wird Badstuber den Medizincheck auf Schalke absolvieren.

„Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen“, sagte der 27-Jährige, der immer wieder von Verletzungen gestoppt worden war. Lediglich drei Pflichtspieleinsätze stehen unter Ancelotti in Badstubers Saisonstatistik. (dpa)

Wolfsburg kauft weiter ein: Ntep kommt von Stade Rennes

Französischen Nationalspieler Paul-Georges Ntep. AFP

Der VfL Wolfsburg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der auf den 13. Tabellenplatz abgestürzte Europacup-Kandidat verpflichtete Paul-Georges Ntep, den vierten neuen Spieler in dieser Transferperiode.

Der offensive Außenspieler kommt von Stade Rennes und soll rund fünf Millionen Euro kosten. Ntep, der bislang zwei Mal für die Nationalmannschaft Frankreichs auflief, unterschrieb bis 2021 und stieg in La Manga am Montag ins Training ein. „Er ist ein klassischer Außenbahnspieler mit besonderen Merkmalen, der unser Offensivspiel bereichern wird. Er ist schnell, stark in Eins-gegen-Eins-Situationen, bringt Torgefährlichkeit und hat zudem ein Auge für seine Mitspieler“, sagte Sportdirektor Olaf Rebbe. (sid)

Für 12,5 Millionen Euro – „Wölfe“ holen Mainzer Malli

Das ist ein Transfer-Hammer: Für 12,5 Millionen Euro sichert sich der VfL Wolfsburg nach „Bild“-Informationen die Dienste des Mainzer Spielmachers Yunus Malli. Der 24-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag bis 2021. Bei den Niedersachsen soll Malli die Nachfolge des zu Paris Saint-Germain abgewanderten Nationalspielers Julian Draxler antreten.

Beim FSV Mainz 05 besaß der Edeltechniker zwar ein gültiges Arbeitspapier bis 2018, eine Ausstiegsklausel hätte ihm einen Wechsel im Sommer jedoch für zehn Millionen Euro ermöglicht. In den 16 Hinrunden-Partien konnte Malli sechs Tore erzielen. Zudem legte er sechs weitere Treffer vor. Erst im letzten Sommer wollten sich sowohl Borussia Dortmund als auch Schalke 04 die Dienste des Deutsch-Türken sichern.

Gladbach macht Kolodziejczak-Transfer perfekt

Yunus Malli (l.) im Trikot des FSV Mainz 05. REUTERS

Borussia Mönchengladbach hat die Verpflichtung des französischen Fußballprofis Timothée Kolodziejczak perfekt gemacht. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger, der auch auf der defensiven Außenbahn spielen kann, unterschrieb nach Borussia-Angaben einen Vertrag bis 30. Juni 2021. An Europa-League-Gewinner FC Sevilla muss Bundesligist Mönchengladbach eine Ablösesumme von geschätzten 7,5 Millionen Euro zahlen.

„Timothée Kolodziejczak ist genau der Spieler, den wir für die Verstärkung unserer Defensive im Auge hatten, ein Innenverteidiger und Linksfuß, der auch auf der linken Abwehrseite spielen kann. Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat“, sagte Borussia-Sportdirektor Max Eberl.

Kolodziejczak gewann mit dem FC Sevilla zweimal die Europa League. „Er ist unglaublich ehrgeizig, hat schon einiges vorzuweisen und ist trotzdem noch jung“, bemerkte Eberl. Am Donnerstag soll er erstmals mit dem Team des neuen Chefcoachs Dieter Hecking trainieren.

Kolodziejczak spielte zwar mit Ausnahme der U21 für alle Junioren-Nationalmannschaften Frankreichs und wurde mit der U19 Frankreichs auch 2010 Europameister. Er beabsichtigt aber, in Zukunft für die polnische Nationalmannschaft zu spielen, weil er beide Staatsangehörigkeiten hat. (dcz)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wolfsburg holt Niederländer Bazoer für 12 Millionen Euro

Timothée Kolodziejczak verteidigt ab sofort für Borussia Mönchengladbach. dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich mit dem defensiven niederländischen Mittelfeldspieler Riechedly Bazoer (20) von Ajax Amsterdam verstärkt. Der Youngster soll zwölf Millionen Euro Ablöse gekostet und einen Vertrag bis 2021 unterschrieben haben. Zudem sollen die Wölfe weitere Bonuszahlungen mit Ajax für Bazoer vereinbart haben. Der bisherige Ajax-Profi kam auch in der A-Auswahl von Oranje schon zum Einsatz. (dcz)

Werder Bremen holt Thomas Delaney aus Kopenhagen

Soll in der Defensive von Wolfsburg für Sicherheit sorgen: Riechedly Bazoer dpa

Werder Bremen verpflichtet den 25 Jahre alten Thomas Delaney vom FC Kopenhagen. Die Grün-Weißen haben an den dänischen Neuzugang „hohe Erwartungen“. Das sagte Sportchef Frank Baumann über den Mittelfeldspieler. „Das hat er sich durch seine Leistungen erarbeitet“, meinte Baumann weiter.

Der 25 Jahre alte Delaney kommt vom FC Kopenhagen zum Fußball-Bundesligisten. „Thomas kann vieles deutlich besser, als ich es konnte“, meinte Werders Sportchef. Lächelnd fügte der frühere Nationalspieler an: „Er ist ein Box-to-box-Spieler, wie man heute sagt. Ich stand hauptsächlich vor der Abwehr rum.“ (dpa)

Hamburger SV verpflichtet Kölner Abwehrspieler Mavraj

Ab sofort im Mittelfeld des SV Werder Bremen: Thomas Delaney. dpa

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat die erste Verstärkung für seinen Abwehrbereich verpflichtet. Der albanische Nationalspieler Mergim Mavraj vom Liga-Rivalen 1. FC Köln hat in der Hansestadt die obligatorischen medizinischen Untersuchungen bestanden und einen Vertrag bis 2019 unterzeichnet, teilte der HSV am Dienstag mit. Die Ablösesumme für den 30 Jahre alten Innenverteidiger soll bei rund 1,8 Millionen Euro liegen.

Julian Draxler wechselt nach Paris

Soll dem HSV beim Klassenerhalt helfen: Mergim Mavraj (30) dpa

Der deutsche Nationalspieler wechselte von Wolfsburg nach Paris.

Der Neuzugang vom VfL Wolfsburg soll sich und seine Mitspieler auf europäischem Terrain wieder glänzen lassen. „Er hat alle Qualitäten, um in unserem Projekt eine Hauptrolle zu spielen und ein Fanliebling zu werden“, sagte PSG-Klubboss Nasser Al-Khelaïfi: „Mit seiner Verpflichtung unterstreichen wir unsere extrem hohen Ambitionen.“ Über die Modalitäten des millionenschweren Deals hatten Wolfsburg und Paris Stillschweigen vereinbart.

Die Ablösesumme für Draxler soll bei rund 45 Millionen Euro liegen. Sein Gehalt taxiert die französische L'Equipe auf 421.000 Euro brutto im Monat. Erst im August 2015 hatte der hoch veranlagte Offensivspieler in Wolfsburg einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, bevor es Ende 2016 nach monatelangen Querelen zur von Draxler forcierten Trennung kam. Wolfsburg hatte seinerzeit rund 35 Millionen Euro für den Jungstar an Schalke 04 überwiesen.

Draxlers 34 Bundesliga-Spiele (fünf Tore) für die Wölfe waren zumeist bestenfalls durchschnittlich, so dass er in der Hinrunde schon als das vielleicht größte Missverständnis der jüngeren deutschen Fußball-Geschichte galt. Am 31. August 2015 war Draxler als großer Hoffnungsträger zu den Wölfen gekommen, 16 Monate später verabschiedete er sich als Sündenbock.

Charakterschwäche, fehlende Motivation und Unprofessionalität wurden ihm vorgeworfen, Draxler selbst fühlte sich stets missverstanden. Von Paris erhofft sich der Weltmeister einen Neuanfang, doch auch in der Millionen-Metropole wird er unter besonderer Beobachtung stehen. Spätestens am 14. Februar werden alle Augen wieder auf ihn gerichtet sein. Dann wartet im Achtelfinale der Champions League der FC Barcelona. (sid)

Christian Clemens kehrt zurück nach Köln

Im Dress von Paris St. Germain: Julian Draxler AFP

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kehrte vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 zurück zu seinem Ausbildungsverein. Clemens hat beim FC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Er ist bei Trainer Peter Stöger als Ersatz für den mit einem Kreuzbandriss ausfallenden Marcel Risse vorgesehen. Clemens könnte am 22. Januar in der Partie bei seinem vorherigen Arbeitgeber sein Liga-Comeback für die Rheinländer geben.

Julian Green wechselt vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart.

Stürmt wieder für seinen Heimatverein: Christian Clemens (25) dpa

Bei den Schwaben unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Der 21-Jährige soll dem VfB in der Rückrunde bei der Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga helfen.

In der Münchner Elf von Trainer Carlo Ancelotti hatte der aus dem Nachwuchs der Bayern stammende Green keine Rolle gespielt. «Julian möchte neue Erfahrungen sammeln, bei einem Club, bei dem er Stammspieler wird», sagt Bayerns Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Green, dessen Vertrag in München im Juni 2017 ausgelaufen wäre, kam in dieser Saison nur im DFB-Pokal zu zwei Pflichtspieleinsätzen. In der Spielzeit 2014/15 hatte der FC Bayern ihn zum Liga-Konkurrenten Hamburger SV ausgeliehen. (dpa)