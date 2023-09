Herr Diaby, in ihrem Buch „Mit Karamba in den Bundestag“, berichten Sie häufig von Fällen des Alltagsrassismus gegen Sie. Müssen wir öfter über dieses Thema sprechen?

Ja, wir müssen darüber reden. Ich bin der Meinung, dass Rassismus in der Mitte der Gesellschaft wirklich vorhanden ist. Angriffe auf Menschen auf der Straße, auf Flüchtlingsunterkünfte dürfen wir nicht zulassen. Je weniger wir das zum Thema machen, desto mehr Menschen in diesem Kreis fühlen sich bestätigt, dass sie die Mehrheit vertreten. Aber sie sind nicht die Mehrheit. Es ist die schweigende Mehrheit dieser Gesellschaft, die das Volk ist und nicht die anderen. Deshalb meine ich, wir sollten das Thema nicht kleinreden.

Ist es heutzutage in der Gesellschaft leichter, offen rassistisch zu sein?

Wir müssen feststellen, dass es in den letzten sechs Jahren, seit dem Erscheinen des Buches von Thilo Sarrazin, eine Enthemmung gegeben hat. Es gibt Grenzüberschreitungen. Die Leute versuchen, die Meinungsfreiheit zu missbrauchen, insbesondere in Sozialen Medien. Dort spielt bei vielen der erste Artikel des Grundgesetzes keine Rolle mehr. Hassbotschaften, die verbreitet werden, werden als Meinungsfreiheit betrachtet.

Das sehe ich nicht so. Ich denke, das sollten wir zum Thema machen. Wenn Hassbotschaften so stehen gelassen werden, werden sie irgendwann in Form von tätlicher Gewalt angewendet. Das dürfen wir nicht dulden. Wir dürfen Menschen, die Hass verbreiten und unsere Gesellschaft spalten, unsere Gesellschaft nicht überlassen. Unser Land ist viel zu schön, um es denen zu überlassen, ganz ehrlich.

Machen Sie sich nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten nun auch Sorgen um die Bundestagswahl 2017?

Natürlich machen wir uns seit einiger Zeit Sorgen. Wir machen uns auch Gedanken darüber, was die Politik nun machen muss, um die besorgten, verunsicherten Leute, die aus Protest dann die AfD wählen, zu erreichen. Es ist ja bekannt, dass viele die AfD aus Protest gewählt haben. Um diese Menschen müssen wir uns kümmern.

Wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass die Welt zunehmend komplexer wird und einfache und schnelle Antworten nicht die Lösung sind. Umso mehr müssen wir versuchen, die Köpfe und Herzen der Leute zu erreichen, um deutlich zu machen, dass es Konzepte gibt, die sich mit der Situation auseinandersetzen.

Welche Rolle kann denn Ihr Buch dabei spielen, den Alltagsrassismus einzudämmen?

In meinem Buch habe ich gezeigt, dass es keine Patentlösung gibt. Jeder muss an seiner Stelle, seinen Beitrag leisten. Wir in der Politik müssen deutlich machen, dass wir Politik für alle machen und nicht nur für Einzelne. Wir müssen auch zeigen, dass es Bemühungen gibt, komplexe Problematiken anzugehen, beispielsweise die Integration der neuangekommenen Flüchtlinge. Da gibt es Maßnahmen und Gesetze, die verabschiedet worden sind. Natürlich greifen die nicht heute und morgen. Das dauert etwas.

Deutschland kann die gesamte Flüchtlingsbewegung nicht alleine lösen. Wir sind abhängig von internationalen Zusammenhängen, insbesondere von anderen EU-Ländern. Die Fluchtursachen sind ein Kernproblem, das wir angehen müssen, in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. Wir müssen eine Lösung für Armut, Elend und Krieg finden.

