Der DFB reagiert mit einem stimmigen Video auf den Angriff des AfD-Vize-Chefs Alexander Gauland gegen den deutschen Nationalspieler Jérôme Boateng. Dieser hatte hatte in einem Kommentar die Behauptung aufgestellt, dass die Bevölkerung den Innenverteidiger als Fußballer gut fände, ihn aber nicht als Nachbarn haben wolle.

„Wir sind Vielfalt”

In dem Video wird nichts gesagt, es sind nur alle Spieler des derzeitigen Nationalkaders in fließendem Übergang zu sehen. Die multikulturelle Mannschaft spricht also für sich selbst. Am Ende des Videos wird der Satz „Wir sind Viefalt” eingeblendet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Boateng erhielt viel Unterstützung von Seiten der Bevölkerung und von seinen Fußball-Kollegen. Viele Leute gaben im Netz den Wunsch kund, dass sie Boateng als Nachbarn haben wollen würden.

Der Nationalspieler selbst reagierte recht gelassen auf die Äußerungen des AfD-Politikers. „Es ist ehrlich gesagt traurig, dass heutzutage noch so etwas gesagt wird. Ich bin froh, Deutscher zu sein, ich bin stolz, sonst wäre ich auch nicht hier in der Mannschaft. Ich glaube, ich bin gut integriert, und mehr muss ich dazu auch nicht sagen.“

Das könnte Sie auch interessieren: