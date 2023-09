Berlin -Die Wirtschaft in Deutschland brummt. Und davon profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Arbeitnehmer: Sie hatten im vergangenen Jahr unterm Strich durchschnittlich 1,8 Prozent mehr Geld in der Tasche, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Ein Überblick.

Was genau haben die Statistiker ausgerechnet?

Die Wiesbadener Experten schauen regelmäßig auf die Entwicklung der so genannten Reallöhne. Das ist die nominale Lohnsteigerung (etwa durch Tariferhöhungen) abzüglich der Inflationsrate.



Die Nominallöhne wuchsen im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent. Die Inflationsrate, also der Anstieg der Verbraucherpreise, lag hingegen bei mickrigen 0,5 Prozent. Macht unterm Strich einen Zuwachs der Reallöhne von 1,8 Prozent.

Ist der Reallohnzuwachs besonders hoch ausgefallen?

Es handelt sich um den dritthöchsten Wert seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2008. In den vergangenen drei Jahren konnten sich die Arbeitnehmer demnach immer über Reallohnzuwächse freuen: 2015 lag der Wert bei 2,4 und 2014 bei 1,9 Prozent.



Zum Wert für 2016 schreiben die Statistiker, dieser sei „vor allem durch den niedrigen Anstieg der Verbraucherpreise begründet und nicht vorrangig auf die gestiegenen Verdienste zurückzuführen“. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im vergangenen Jahr nämlich deutlich geringer als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Der Anstieg der Nominallöhne lag hingegen im entsprechenden Durchschnitt.

Können die Arbeitnehmer auch im neuen Jahr mit Reallohnzuwächsen rechnen?

Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr im bisherigen Ausmaß. Der Grund dafür ist die deutlich anziehende Inflation hierzulande. Für den abgelaufenen Monat Januar hatte das Statistische Bundesamt unlängst einen Preisanstieg von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gemeldet.



Das war der höchste Wert seit dreieinhalb Jahren. Hauptgrund sind die spürbar gestiegenen Energiekosten, insbesondere für Mineralölprodukte wie Benzin oder Heizöl. Sie sind zwar immer noch vergleichsweise billig, aber dennoch deutlich teurer als vor einem Jahr. Auch die Preise für Nahrungsmittel sind kräftig geklettert. Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass die Inflationsrate hierzulande im Gesamtjahr bei 1,4 Prozent liegen wird.

Wie werden sich die Nominallöhne 2017 entwickeln?

Das hängt ganz wesentlich davon ab, auf welche Tarifsteigerungen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften in den anstehenden Lohnrunden verständigen und wie diese in diesem Jahr wirksam werden. Unter anderem gibt es 2017 Tarifrunden im Öffentlichen Dienst der Länder und im Einzelhandel.



Bei den Metallern steht die nächste Auseinandersetzung erst Ende 2017/Anfang 2018 an. Für die Leiharbeitsbranche hatten Arbeitgeber und Gewerkschaften zuletzt Lohnsteigerungen von bis zu 3,2 Prozent (West) beziehungsweise 4,82 Prozent (Ost) vereinbart.