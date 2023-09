Die wirtschaftliche Lage Afrikas und die Krise im Südsudan stehen im Mittelpunkt des 27. Gipfels der Afrikanischen Union.

Das zweitägige Treffen von Politikern aus 54 AU-Mitgliedsstaaten beginnt am Sonntag in Ruandas Hauptstadt Kigali. Im ostafrikanischen Südsudan waren vergangene Woche heftige Kämpfe zwischen regulären Streitkräften und ehemaligen Rebellen ausgebrochen.

Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir kritisiert

Nach Anordnung einer Waffenruhe durch Präsident Salva Kiir beruhigte sich die Lage einigermaßen. Am Samstag hatten einige AU-Mitgliedsstaaten den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen des Haftbefehls gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir kritisiert.

Das Gericht wirft ihm Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt vor. Afrikanische Politiker hielten dem entgegen, der Strafgerichtshof verhalte sich kolonialistisch.

Keine Anerkennung des Gerichtshofs

Al-Baschir nimmt auch an dem Gipfeltreffen in Ruanda teil. Die Behörden verweigern eine Auslieferung an Den Haag. Ruanda unterliege nicht dem Haager Gerichtshof, sagte Außenministerin Louise Mushikiwabo.

Ruanda hat den Gerichtshof nicht anerkannt. (dpa)