19 EU-Staaten produzieren Rekordmengen an erneuerbarem Strom Nebeneffekt: Weil die EU in Sachen Strom aufgrund des Ukraine-Kriegs schnellstmöglich umsatteln muss, beschleunigt sich offenbar auch die Energiewende. dpa

Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang in einem mecklenburgischen Windpark. Jens Büttner/dpa

Brüssel -Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Europäische Union laut einer Studie so viel Strom aus Wind und Sonne produziert wie noch nie. Zwischen März und September kam fast ein Viertel der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft, wie aus einer Studie der Organisationen Ember und E3G hervorgeht.