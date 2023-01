1&1 startet sein Antennen-Netz im Mini-Format Mit einem eigenen Handynetz will 1&1 den etablierten deutschen Telekommunikationskonzernen auf die Pelle rücken. Das neue Netz ist nun im kleinen Rahmen und ... dpa

ARCHIV - Der Bürokomplex des Internetunternehmens 1&1 in Montabaur. Der Telekommunikationskonzern ist im kleinen Umfang als vierter deutscher Netzbetreiber gestartet. pa picture alliance / Thomas Frey/d

Montabaur -Beim Start des vierten deutschen Mobilfunknetzes hat der Neueinsteiger 1&1 eine staatliche Ausbaupflicht sehr deutlich verfehlt. Statt zum Jahresende 2022 insgesamt 1000 5G-Stationen aktiviert zu haben, vermeldete das Unternehmen aus Montabaur am Dienstag nur 3 genutzte Funkanlagen in Frankfurt am Main und in Karlsruhe.