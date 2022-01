Seit zwei Jahren schon hält die Corona-Krise die Welt in Atem. Doch die befürchtete Pleitewelle von Unternehmen ist ausgeblieben – zumindest in Deutschland. Das war bereits im Jahr 2020 so. Und auch die Zahlen für das Jahr 2021 bestätigen diesen Trend: Von Januar bis Oktober meldeten die Amtsgerichte 11.738 Insolvenzen. Das waren 13,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.