2022 weniger Gewerbeanmeldungen in Berlin als ein Jahr davor Im von Ukraine-Krieg und Energie-Krise geprägten Jahr 2022 sind in Berlin weniger Firmen angemeldet worden als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig stieg die Zahl de... dpa

Berlin -Im von Ukraine-Krieg und Energie-Krise geprägten Jahr 2022 sind in Berlin weniger Firmen angemeldet worden als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig stieg die Zahl der Gewerbeabmeldungen, wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. In Brandenburg blieb die Zahl der Anmeldungen konstant, die Zahl der Abmeldungen stieg um 2 Prozent.