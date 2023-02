260 Millionen Euro für Autobahn-Bauprojekte In Bauprojekte im Bereich der Niederlassung Nordost der Autobahngesellschaft des Bundes werden in diesem Jahr 260 Millionen Euro investiert. Das seien zehn M... dpa

Hohen Neuendorf -In Bauprojekte im Bereich der Niederlassung Nordost der Autobahngesellschaft des Bundes werden in diesem Jahr 260 Millionen Euro investiert. Das seien zehn Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, sagte ein Sprecher der Niederlassung am Freitag in Hohen Neuendorf (Oberhavel).