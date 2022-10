29-Euro-Ticket startet in Berlin In Berlin startet am Samstag das neue 29-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Zunächst bis Ende des Jahres haben die Berlinerinnen und... dpa

ARCHIV - Straßenbahnverkehr an der Haltestelle Friedrichstraße. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin startet am Samstag das neue 29-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Zunächst bis Ende des Jahres haben die Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit, für monatlich 29 Euro Busse und Bahnen in der Stadt zu nutzen.