300.000 Besucherinnen und Besucher bei der Grünen Woche Zehn Tage lang wurde bäuerlich geschlemmt und gestaunt - an diesem Sonntag ist die Internationale Grüne Woche in Berlin zu Ende gegangen. Die Veranstalter si... dpa

ARCHIV - Menschen laufen auf der Internationalen Grünen Woche 2023 durch die Bayern-Halle. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Die erste Publikumsausgabe der Internationalen Grünen Woche nach der Corona-Pandemie ist an diesem Sonntag in Berlin zu Ende gegangen. Über die zehn Tage verteilt seien rund 300.000 Besucherinnen und Besucher auf die Agrarmesse am Funkturm gekommen, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. „Wir haben unser Ziel erreicht und gezeigt, dass die globale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau auch in ihrer 87. Auflage begeistert und den Geschmack von Fach- und Privatpublikum gleichermaßen trifft“, hieß es von Messechef Dirk Hoffmann.