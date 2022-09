300 Unternehmensnachfolger jährlich in Brandenburg gesucht Im Handwerkskammerbezirk Ostbrandenburg mit insgesamt 11 500 Mitgliedsbetrieben stehen in jedem Jahr etwa 300 Unternehmensnachfolgen an. „Zwei Drittel davon ... dpa

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – -Im Handwerkskammerbezirk Ostbrandenburg mit insgesamt 11 500 Mitgliedsbetrieben stehen in jedem Jahr etwa 300 Unternehmensnachfolgen an. „Zwei Drittel davon sind erfolgreich, andere Firmen müssen schließen, weil sich keiner findet, der sie übernimmt, wenn der Chef in Rente geht“, berichtete Michael Thieme, Sprecher der Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Die Mehrzahl aller Betriebsübergaben im Handwerk erfolge noch immer innerhalb der Familie.