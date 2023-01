3000 Postbeschäftigte zum Warnstreik aufgerufen Bei der Deutschen Post in Berlin und Brandenburg treten Beschäftigte am Freitag in einen Warnstreik. Nach einer erfolglosen zweiten Tarifrunde rief die Gewer... dpa

ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Dieser Betrieb wird bestreikt» steht vor einer bestreikten Deutsche-Post-DHL-Niederlassung. Bodo Marks/dpa/Archivbild

Berlin/Potsdam -Bei der Deutschen Post in Berlin und Brandenburg treten Beschäftigte am Freitag in einen Warnstreik. Nach einer erfolglosen zweiten Tarifrunde rief die Gewerkschaft Verdi etwa 3000 Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung zu einem zweitägigen Ausstand auf. Bereits in der Nacht sollten 500 Tarifbeschäftigte in den vier regionalen Briefverteilzentren in Berlin-Tempelhof, Schönefeld, Stahnsdorf und Hennigsdorf sowie in den Paketzentren Rüdersdorf, Börnicke und Ludwigsfelde ihre Arbeit niederlegen. Ab Freitagmorgen folgen laut Verdi weitere Beschäftigte in sogenannten Zustellbasen in beiden Ländern.