4-Tage-Woche in Deutschland? Arbeitsmarktexperte hat einen besseren Vorschlag

Weniger Arbeit bei gleichem Lohn? Die Mehrheit der Arbeitnehmer würde sich über eine solche Arbeitszeitanpassung mit Sicherheit freuen. Mehr Freizeit und weniger Arbeitsstress: Das hört sich gut an. Aber ist die 4-Tage-Woche auch praxistauglich?



In Großbritannien wurde die bisher größte Pilotstudie durchgeführt; jetzt wollen die Briten das Modell auch in Deutschland testen. Seit dieser Woche können sich Unternehmen hierzulande bewerben, um das 4-Tage-Modell probeweise für sechs Monate einzuführen.

4-Tage-Woche auch in Deutschland? Experte weist auf den Haken hin

Prof. Dr. Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, zeigt sich skeptisch. Eine Arbeitszeitverdichtung sei nicht in allen Arbeitssektoren ohne Weiteres möglich, sagt Weber in einem Interview mit der Berliner Zeitung.

An diesem Punkt fange das Problem schon an. „Es werden sich vermutlich nur Unternehmen bewerben, die offen für die 4-Tage-Woche sind und eine Umsetzung auch gut sicherstellen können“, weist Weber hin. Diese Unternehmen werden also nicht für das gesamte Land repräsentativ sein.

4-Tage-Woche: „Ein Busfahrer kann nicht einfach schneller fahren“

In manchen Branchen ist die Umsetzung recht einfach realisierbar. Im Büro sind die Arbeitszeiten recht flexibel. Ganz anders verhält es sich im Gesundheits- oder Dienstleistungssektor. Weber nennt ein einfaches Beispiel: „Ein Busfahrer kann nicht einfach schneller fahren und dadurch seine Produktivität steigern“. Die Zahl der Arbeitstage ließen sich nur dann verringern, wenn ein anderer Mitarbeiter die Arbeitszeit ausgleiche.

Flexibilität spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. „Meiner Meinung nach braucht es keine 4-Tage-Woche, sondern eine X-Tage-Woche. Einige Menschen würden gerne weniger arbeiten, das ist schon richtig. Andere würden aber vielleicht gerne mehr arbeiten oder ihre Stunden anders verteilen. Eine 4-Tage-Woche ist nur dann mehrheitsfähig, wenn man weiterhin das gleiche Gehalt bekommt, und das ist wirtschaftlich gesehen in der Breite nicht realistisch. Die Produktivität müsste um 25 Prozent gesteigert werden, damit ein Unternehmen weiterhin profitabel ist und den gleichen Lohn zahlen kann“, führt Weber aus.

X-Tage Woche: Das Konzept der Zukunft?

Die britische Pilotstudie hat zum Beispiel 61 Unternehmen mit insgesamt 2900 Mitarbeitern analysiert, die für vier Tage das gleiche Gehalt erhielten. 56 von 61 Unternehmen wollen nun die 4-Tage-Woche beibehalten. Die Anzahl an Fehltagen sei deutlich gesunken und die Produktivität deutlich gestiegen, heißt es im Ergebnis.

Auch die positiven Ergebnisse der Studie sieht Weber kritisch, da diese nur in einem Zeitraum von sechs Monaten erhoben wurden. Die Negativeffekte von Arbeitszeitverdichtungen zeigten sich aber erst nach einiger Zeit: „Damit meine ich die soziale und die kreative Komponente, die langfristig zu kurz kommen wird.“ Gespräche auf dem Gang oder ein Café mit den Kollegen, vor allem diese kurzen Begegnungen könnte es dann deutlich weniger geben, argumentiert der Forscher.

4-Tage-Woche bei gleichem Lohn: „Weil ich mehr Zeit für mich haben will“

Außerdem ist laut Weber die „rote Linie“ – der Bereich, ab dem die Arbeit überlang und damit ineffizient wird – in der Regel gar nicht überschritten. Arbeitswissenschaftliche Studien zeigen, dass Arbeitszeiten von deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche zu einer verminderten Effizienz und Produktivität führen. In Deutschland liegt die durchschnittliche Arbeitszeit von Vollzeitmitarbeitern jedoch zwischen 36 Stunden und 40 Stunden – weit entfernt von der roten Linie. Deutschland lag im vergangenen Jahr mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 34,7 Stunden sogar unter dem europäischen Durchschnitt. Dieser liegt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei 37 Stunden pro Woche.

Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass Arbeitnehmer trotzdem gerne weniger arbeiten würden, aber nur dann, wenn der Lohn weiterhin gleich bleibt. Der Wunsch nach mehr Frei- und weniger Arbeitszeit wird in 96,7 Prozent der Fällte so begründet: „Weil ich mehr Zeit für mich selbst haben will.“ Ein weiterer Grund, den die Befragten in 89 Prozent der Fälle angaben, war: „Weil ich mehr Zeit für meine Familie haben will.“ Nur acht Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, weniger zu arbeiten, wenn der Lohn entsprechend angepasst wird. 17 Prozent lehnen das Modell ganz ab.



