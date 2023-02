56 Flüge am BER von Warnstreiks am Freitag betroffen Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind für Freitag 28 Flüge nach Frankfurt, München und Stuttgart aufgrund der angekündigten Warnstreiks gestrichen worden. Zud... dpa

Berlin -Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind für Freitag 28 Flüge nach Frankfurt, München und Stuttgart aufgrund der angekündigten Warnstreiks gestrichen worden. Zudem fallen 28 Ankünfte aus den drei Städten aus, wie am Donnerstag auf der Webseite des Flughafens zu sehen war. Wie der Flughafen mitteilte, ist darüber hinaus nicht mit weiteren Beeinträchtigungen durch die Arbeitsniederlegungen zu rechnen. Am BER selbst sind keine Streiks angekündigt. Bei den Ausfällen handelt es sich um 13 Flüge nach Frankfurt, 10 nach München und 5 nach Stuttgart - und jeweils genauso viele Ankünfte aus diesen Städten.