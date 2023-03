70 Jahre Tortenmehl: Kathi-Familie „genießt in Maßen“ In der Familie hinter dem Backunternehmen Kathi wird das eigene Tortenmehl in Maßen genossen. „Das sind ja auch Genußprodukte“, sagte Geschäftsführer Marco T... dpa

Halle -In der Familie hinter dem Backunternehmen Kathi wird das eigene Tortenmehl in Maßen genossen. „Das sind ja auch Genußprodukte“, sagte Geschäftsführer Marco Thiele am Montag anlässlich einer Jubiläumsfeier für das vor 70 Jahren erstmals in Halle produzierte Tortenmehl. Auch der frühere Kathi-Chef und Vater des jetzigen Geschäftführers, Rainer Thiele, sagte, er dürfe beim Tortenmehl nicht über die Stränge schlagen. Zu viel Zucker tue ihm nicht gut.