Berlin - Zum Start des 9-Euro-Tickets sind in Berlin Chaos und Überfüllung vielerorts zunächst ausgeblieben. Am Alexanderplatz war die Lage am Mittwochmorgen ruhig, gegen 7.30 Uhr blieb die Zahl der Fahrgäste übersichtlich. Weder die Bahnen sind übermäßig voll gewesen noch bildeten sich Schlangen vor Ticketautomaten. Auch am Bahnhof Zoologischer Garten war Normalbetrieb wie an anderen Tagen zu beobachten. Eine Einschätzung von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) gab es zunächst nicht.

Bei Bussen und Bahnen hat um Mitternacht die Rabattaktion mit dem 9-Euro-Ticket begonnen. Mit dem Fahrschein kann man jeweils einen Monat lang bundesweit den Nahverkehr nutzen, das Ticket ist für Juni, Juli und Augst erhältlich. Es soll etwa Pendler unterstützen und außerdem helfen, neue Nutzer dauerhaft vom Umstieg auf die Bahn zu bewegen.