A111 am Wochenende auf kurzem Abschnitt gesperrt Die Autobahn 111 wird am Wochenende zwischen der Anschlussstelle Heckerdamm und dem Autobahndreieck Charlottenburg in Fahrtrichtung Süd gesperrt. Grund sind ... dpa

ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». David Young/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Autobahn 111 wird am Wochenende zwischen der Anschlussstelle Heckerdamm und dem Autobahndreieck Charlottenburg in Fahrtrichtung Süd gesperrt. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über den Siemensdamm, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Mittwoch mitteilte. Demnach wird der kurze Autobahnabschnitt von diesem Freitag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 18.00 Uhr, gesperrt. An der Ausfahrt Heckerdamm wird eine Umleitung ausgeschildert.