Adidas bei Rorsted-Abgang in schwierigem Fahrwasser Es wird kein gutes Jahr für Adidas: Wirtschaftlicher Gegenwind, die Trennung von Rapper Kanye West und das Ende der Geschäfte in Russland. Der neue Vorstands... dpa

ARCHIV - Adidas bekommt zu Jahresbeginn einen neuen Vorstandschef, der für frischen Wind sorgen soll. Daniel Karmann/dpa

Herzogenaurach -Der letzte Auftritt von Kasper Rorsted in seiner Funktion als Adidas-Vorstandschef dauerte nur einige Minuten: Ein paar Worte des Dankes, ein bisschen Rückblick auf das in sechs Jahren Geleistete und natürlich der obligatorische Glückwunsch an den Nachfolger Björn Gulden, der bei Puma einen „grandiosen Job“ gemacht habe - dann war es für Kasper Rorsted vorbei.