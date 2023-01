Agrarbranche blickt mit getrübter Stimmung auf Grüne Woche Die Grüne Woche soll ein buntes Schaufenster für die Landwirtschaft sein. Doch die Branche blickt auch in Brandenburg mit Sorge auf die Entwicklung dieses Ja... dpa

Berlin -Verunsicherung in der Agrar- und Ernährungsbranche in Brandenburg trübt die Stimmung kurz vor Beginn der Grünen Woche. Nach zwei Jahren Corona-Pause beginnt die internationale Agrarmesse am 20. Januar in Berlin. Die Landwirtschaft und die verarbeitenden Betriebe stehen aktuell unter einem großen existenziellen Druck und seien von Kostensteigerungen und Lieferausfällen stark betroffen, sagte Agrarminister Axel Vogel (Grüne) am Freitag in Berlin. Er sieht bei der Grünen Wochen zugleich die Chance, dass regionale Produkte wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen.