Agrarflächen: Ampel legt Streit über Verkaufsstopp bei Nach der deutschen Vereinigung verkaufte der Staat Hunderttausende Hektar Agrarflächen der ehemaligen DDR-Betriebe. Damit soll nun weitgehend Schluss sein - ... dpa

ARCHIV - Ein Landwirt fährt mit seinem Traktor. Patrick Pleul/dpa

Berlin -Mehr als drei Jahrzehnte nach der deutschen Vereinigung beendet der Bund den Verkauf seiner Agrarflächen in Ostdeutschland weitgehend. Der in Staatsbesitz verbliebene Boden soll zum allergrößten Teil nur noch verpachtet werden, und zwar vorrangig an ökologisch oder nachhaltig wirtschaftende Betriebe. Ein Gutteil soll dem Naturschutz gewidmet werden. Die Einigung verkündeten das Finanz- und das Agrarministerium nach monatelangem Streit am Donnerstag gemeinsam in Berlin.