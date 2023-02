Alba-Chef Schweitzer tritt als Vorstandschef ab Der Vorstandschef des Berliner Recycling-Unternehmens Alba, Eric Schweitzer, gibt die Führung des Unternehmens zum 1. April ab. Der Grund ist seine Erkrankun... dpa

Berlin -Der Vorstandschef des Berliner Recycling-Unternehmens Alba, Eric Schweitzer, gibt die Führung des Unternehmens zum 1. April ab. Der Grund ist seine Erkrankung an Parkinson. Das bestätigte das Unternehmen am Dienstagabend auf Anfrage nach einem entsprechenden Bericht der „Berliner Morgenpost“. Schweitzer sagte der Zeitung: „Ich selbst weiß seit drei Jahren, dass ich Parkinson habe. Ich werde also auf Dauer nicht die Leistungsfähigkeit haben, die das Unternehmen benötigt.“