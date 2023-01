Allianz: Cyberkriminalität größte Gefahr für Unternehmen Alljährlich befragt die Allianz weltweit Manager und Sicherheitsexperten, was ihnen die größten Sorgen macht. Anders als vielleicht zu erwarten, liegen an er... dpa

ARCHIV - Laut einer weltweiten Umfrage des Industrieversicherers Allianz gehören Datendiebstahl und Erpressung mit Ransomware zu den größten Problemen von Unternehmen. Lino Mirgeler/dpa

Unterföhring -Die Furcht vor einem kriminellen Cyberangriff bleibt trotz hoher Inflation, Energiesorgen und Ukraine-Kriegs die größte Sorge für Manager und Sicherheitsfachleute. Cyberkriminalität rangiert in dem am Dienstag veröffentlichten „Risikobarometer“ des zur Allianz gehörenden Industrieversicherers AGCS als größte Gefahr für Unternehmen erneut auf Platz eins. An zweiter Stelle liegt die oft damit in Zusammenhang stehende Unterbrechung des Betriebs, denn Hacker legen bei Attacken mit Erpressungssoftware häufig den Betrieb der angegriffenen Firmen lahm.