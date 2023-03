Alltours: Buchungsboom bei Pauschalreisen für Sommer Der Reiseveranstalter Alltours verzeichnet nach eigenen Angaben trotz der hohen Inflation für die diesjährige Sommersaison einen Buchungsboom bei Pauschalrei... dpa

Berlin -Der Reiseveranstalter Alltours verzeichnet nach eigenen Angaben trotz der hohen Inflation für die diesjährige Sommersaison einen Buchungsboom bei Pauschalreisen. „Das Interesse an Urlaubsreisen ist nach den Corona-bedingten Reisebeschränkungen der vergangenen Jahre weiterhin sehr groß“, sagte Alltours-Inhaber Willi Verhuven am Dienstag auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin (7. bis 9. März). „Wir ... erleben bei den Urlaubsreisen im Sommer 2023 einen regelrechten Buchungsboom.“