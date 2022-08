Bis zu 95 Prozent von Benzin und Diesel in Berlin und Brandenburg kommen aus der PCK-Raffinerie in Schwedt, die zum Großteil auf russisches Öl aus der Druschba-Pipeline angewiesen ist. Die russische Pipeline erstreckt sich über Belarus und Polen und findet in Schwedt, Rostock und Leuna ihr Ende. Das Öl daraus wird vor allem in Schwedt zu Produkten wie Benzin, Diesel und Heizöl verarbeitet. Als Abfallprodukt bleibt dann noch Propangas, das viele Gastronomen in Berlin für die Heizung verwenden.

Bis Ende des Jahres bleibt es laut einem Beschluss der Bundesregierung auch so. Danach tritt jedoch das Ölembargo gegen Russland in Kraft. Deswegen versucht die Raffinerie bereits, die Öllieferungen zu diversifizieren. Der erste Tanker mit US-amerikanischem Öl war Mitte August in Rostock angekommen – für Schwedt. Die Lieferungen aus Kasachstan sollen eine weitere Lösung werden. Die PCK-Raffinerie prüft gerade diese Lieferungen über den polnischen Hafen Gdańsk (Danzig).

Gerade diese Pläne scheinen jetzt ins Stocken geraten zu sein, wie die britische Zeitung Financial Times berichtet. „Die Polen sagen, dass sie uns nicht beliefern wollen, solange das Werk noch im Besitz von Rosneft ist“, zitiert die Zeitung einen Mitarbeiter der Raffinerie, der anonym bleiben möchte. „Und das können wir nicht einfach beiseiteschieben.“

In der Tat bleiben die Mehrheitsanteile der PCK-Raffinerie nach wie vor im Besitz des russischen Staatkonzerns Rosneft. Die EU-Sanktionen gegen Russland betreffen zwar den Vorstandsvorsitzenden von Rosneft, Igor Setschin, aber nicht den Konzern selbst. Die Rosneft-Tochter, das Mineralölunternehmen Rosneft Deutschland, hat sich dazu noch offen für die Verarbeitung von nichtrussischem Öl in Schwedt gezeigt. Russland drohte seitdem jedoch, die Ausfuhr von kasachischem Öl in die EU über das Terminal am Schwarzen Meer zu blockieren.

PCK sollte eine „grüne Raffinerie“ werden – aber wann?

Polen seinerseits hat eigentlich schon im Mai auf russisches Gas verzichtet. Das Ölembargo gegen Russland wird jedoch ebenfalls erst Ende 2022 durchgesetzt. Es gibt seit April schon direkte polnische Sanktionen gegen den Gaslieferanten Gazprom, und es ist nicht auszuschließen, dass auch Rosneft nach dem polnischen Verzicht auf russisches Öl auf der Sanktionsliste des Landes landet.

Die Financial Times berichtet weiter über den Unmut der Einwohner von Schwedt, die um ihre Existenz fürchten, sollte die PCK-Raffinerie am Ende doch geschlossen werden, weil sie den Zugang zu russischem Öl verliert. Das wäre ein „Albtraumszenario“, wird die Oberbürgermeisterin Annekathrin Hoppe zitiert. In Schwedt ist sie die Hauptquelle für Arbeitsplätze und Heizung.

Längerfristig will die Bundesregierung die Zukunft der PCK-Raffinerie durch den Umbau zu einer „grünen Raffinerie“ sichern. Zwei Unternehmen haben bereits Interesse an einer Beteiligung an PCK bekundet: Enertrag, ein Windenergieunternehmen, und Verbio, ein Biokraftstoffhersteller, der bereits in Schwedt tätig ist. Oberbürgermeisterin Hoppe sagte der Financial Times, mit ihrer Beteiligung könnte die Raffinerie grünen Wasserstoff und am Ende nachhaltige synthetische Kraftstoffe herstellen – einschließlich E-Kerosin für Flugzeuge. Aber es könnte Jahre dauern, bis die PCK diesen Übergang vollzieht. Das Ölembargo ist jedoch nah. „Drei Monate sind vergangen [seit das Embargo vereinbart wurde], und wir hören immer noch die gleichen Versprechungen“, so Hoppe. „Die Zeit wird knapp.“

