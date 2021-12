Bereits vor zwei Wochen hatte die Berliner Zeitung darüber berichtet, dass die Mitarbeiter des ehemaligen Bombardier-Werks in Hennigsdorf um den Bestand der Bahnfabrik fürchten. Nun ist es raus. Der französische Zug- und Bahntechnik-Hersteller Alstom, der die Bahn-Sparte des Bombardier-Konzerns zu Jahresbeginn für fünfeinhalb Milliarden Euro gekauft hatte, will an mehreren Standorten in Deutschland Stellen abbauen. Bis zu 1300 der insgesamt 9400 Alstom-Jobs in Deutschland sollen demnach innerhalb der nächsten drei Jahre wegfallen.