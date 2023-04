Alstom will Digitalisierung der Schiene vorantreiben Der Zugbauer Alstom will sich in Berlin künftig vor allem mit der Digitalisierung der Schiene beschäftigen. Das Unternehmen werde sein Zugsicherungssystem fü... dpa

Berlin -Der Zugbauer Alstom will sich in Berlin künftig vor allem mit der Digitalisierung der Schiene beschäftigen. Das Unternehmen werde sein Zugsicherungssystem für die digitale Schiene in der Hauptstadt entwickeln, teilte Alstom anlässlich der Eröffnung der neuen Zentrale für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit. Der neue Hauptsitz am Ernst-Reuter-Platz wurde am Dienstag eingeweiht.