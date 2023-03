Alte Twitter-Häkchen sollen ab 1. April entfernt werden Das Vergabeverfahren war dem Twitter-Besitzer Elon Musk schon lange ein Dorn im Auge. Nun soll das bislang kostenlose blaue Verifikations-Symbol schon bald G... dpa

ARCHIV - Das Logo der Nachrichten-Plattform Twitter auf dem Display eines iPhone. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

San Francisco -Twitter will am 1. April damit beginnen, die kostenlosen blauen Häkchen-Symbole für verifizierte Profile zu entfernen. Um das Zeichen zu behalten, müssten Einzelpersonen das pro Monat acht Euro teure Abo Twitter Blue abschließen, hieß es in einem Tweet in der Nacht zum Freitag.