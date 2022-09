Altech-Gruppe plant Produktion nachhaltiger Batterien Mit der Energiewende rückt die Batterieproduktion immer mehr in den Fokus. Gerade die Braunkohleregion Lausitz spielt in diesem Bereich eine immer wichtigere... dpa

Spremberg -Die Altech-Gruppe will am zukünftigen Standort im Lausitzer Industriepark Schwarze Pumpe ein Werk für weiter entwickelte keramische Batterien bauen, die ohne Materialien wie Lithium oder Kobald auskommen. Dazu sei mit dem Fraunhofer Institut für keramische Technologien und Systeme (IKTS), eine Vereinbarung geschlossen worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es gehe dabei um Batterien für das Stromnetz. Das IKTS ist nach eigenen Angaben mit 25 Prozent an dem Joint Venture beteiligt. Zudem erhält das Institut von Altech einen Forschungsauftrag in zweistelliger Millionenhöhe, um die Technologie produktreif zu machen.