Die Pressegewerkschaften DJV Berlin und DJU haben die Belegschaft des Tagesspiegels am Mittwoch ab 0 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Dem Aufruf folgten mindestens 150 Mitarbeiter, die sich am Mittwoch vor dem Verlagshaus am Askanischen Platz versammelten, um für höhere Löhne zu streiken. Hintergrund sind die stockenden Lohnverhandlungen mit der Geschäftsführung des zur Holtzbrinck-Gruppe gehörenden Verlagshauses.

Maximilian Both Die Tagesspiegel-Belegschaft will vor allem nicht hinnehmen, dass die Lohnerhöhungen beim Verlag mit dem wirtschaftlichen Ergebnis des Verlagshauses verknüpft werden sollen.

„Die Verlagsspitze des Tagesspiegels will weder die Gehälter angemessen erhöhen noch wie vereinbart in den kommenden Jahren nach Branchentarifvertrag zahlen – es sei denn, der Tagesspiegel schriebe schwarze Zahlen. Das tut der Tagesspiegel allerdings bereits seit vielen Jahren nicht mehr“, steht in der korrespondierenden Presseerklärung der DJU. Um den Lohnforderungen Nachdruck zu verleihen, wurden die 520 Mitarbeiter des Tagesspiegels deshalb nun zum Warnstreik aufgerufen. In der Verlagsleitung hat man für den Streik wenig Verständnis. „Unser Angebot wurde von den Gewerkschaften abgelehnt, die nach wie vor auf Maximalforderungen pochen.

Verlag will Kopplung des Tarifvertrages an das wirtschaftliche Ergebnis

Der Tagesspiegel-Verlag kann allerdings wirtschaftlich nicht im luftleeren Raum agieren. Eine minimale Kopplung des Tarifvertrages an ein wirtschaftliches Ergebnis ist in den Folgejahren deshalb zwingend notwendig“, heißt es in der korrespondierenden Presseerklärung der Geschäftsführung. „Im Prinzip ist man sich einig auf das Niveau des Flächentarifsvertrags zu gehen, von Maximalforderungen kann deshalb keine Rede sein“, sagt Michael Rediske im Gespräch mit der Berliner Zeitung vor dem Verlagsgebäude.

Ein Knackpunkt bei den Lohnverhandlungen bliebe aber die Forderung der Verlagsgeschäftsführung die Einführung des Branchentarifvertrages an „schwarze Zahlen“ zu koppeln. „Wir befürchten, dass die schwarze Zahl nie eintrifft, und wollen uns bei der Einführung des Branchentarifvertrages auch nicht der potenziell kreativen Buchführung des Holtzbrinck-Verlages unterwerfen“, ergänzt der DJU-Verhandlungsführer Jörg Reichel im Rahmen der Presseerklärung. „Schlussendlich will der Arbeitgeber damit das unternehmerische Risiko auf die Belegschaft übertragen. Das ist inakzeptabel.“ Zusätzlich sorgt für Unmut, dass die vom Tagesspiegel für 2023 angebotene Lohnerhöhung auf die Mitarbeiter in den unteren Einkommensgruppen beschränkt bleiben soll.

Vor allem geringer Verdienende sollen profitieren

Wenn es nach den Plänen der Tagesspiegel-Geschäftsführung geht, sollen lediglich Redakteure mit einem Bruttoverdienst bis 3939 Euro, die sonstige Verlagsangestellte mit einem Bruttoverdienst bis 3230 Euro und Studenten von den anvisierten Lohnerhöhungen profitieren – Mitarbeiter, die mehr verdienen gehen dabei leer aus. Dies betrifft vor allem den älteren Teil der Tagesspiegel-Mitarbeiter. Beim Tagesspiegel verweist man darauf, dass von den Lohnerhöhungen „mehr als ein Viertel der gesamten Tagesspiegel-Belegschaft“ profitieren würden und weist die Kritik an der Einschränkung auf die niedrigeren Einkommensgruppen zurück.

„Als Geschäftsführung ist es unsere Aufgabe, die wirtschaftliche Gesamtsituation und damit die Zukunftsperspektive für alle im Blick zu behalten“, heißt es dazu aus der Geschäftsführung. Der Streik macht sich indes beim Verlagsangebot bemerkbar: Die Internetseite wurde am Mittwoch im Wesentlichen von dem Leiter des Tagesspiegel-Online-Newsrooms, Benjamin Reuter, und dem Leiter der Hauptstadtredaktion, Georg Ismar, betreut, am Donnerstag erscheint lediglich eine Notausgabe der gedruckten Zeitung. Auch bei der wichtigen Jahrespressekonferenz der IBB war kein Tagesspiegel-Journalist anwesend.