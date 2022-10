Am zweiten und vierten Advent sollen Geschäfte öffnen können Die Geschäfte in Berlin sollen am zweiten und vierten Adventssonntag öffnen dürfen. „Die Leitung der Senatsverwaltung hat nach Abwägung der komplexen Rechtsl... dpa

Berlin -Die Geschäfte in Berlin sollen am zweiten und vierten Adventssonntag öffnen dürfen. „Die Leitung der Senatsverwaltung hat nach Abwägung der komplexen Rechtslage entschieden, die geübte Praxis der zwei verkaufsoffenen Adventssonntage fortzusetzen“, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales am Montag mit. „Eine Allgemeinverfügung zur Festsetzung des zweiten und vierten Advents als verkaufsoffene Sonntage ist in Vorbereitung.“ Zuvor hatten mehrere Berliner Medien darüber berichtet.