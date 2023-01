Amazon-Geräte-Chef: Verlieren nicht das Interesse an Alexa Amazon baut massiv Jobs ab, manch ein Projekt wird auf Eis gelegt. Doch an seiner Sprachassistentin hält das Unternehmen fest - und gibt sich mit Blick auf d... dpa

ARCHIV - Amazon-Geräte-Chef Dave Limp demonstriert eine neue Funktion, bei der Nutzer die Sprachassistentin Alexa fragen können, warum sie etwas getan hat, wenn sie die Aktionen der Software nicht nachvollziehen können. Andrej Sokolow/dpa

Seattle -Amazon bekräftigt nach dem Abbau hunderter Jobs in seiner Gerätesparte den Fokus auf die Sprachassistentin Alexa. „Das Alexa-Team ist weiter das mit Abstand größte in meinem Bereich“, sagte Geräte-Chef Dave Limp der Deutschen Presse-Agentur. „Wir halten daran fest.“ Es stimme zwar, dass die Assistenzsoftware an sich noch nicht profitabel sei, aber sie trage unter anderem zum Verkauf von Smarthome-Technik und Musik-Diensten bei. Amazon habe auch Pläne, mit Alexa mehr Geld zu verdienen.