Angebotsmieten zogen in Berlin wieder schneller an

ARCHIV - Auf einer Luftaufnahme ist ein Wohnviertel in Berlin Schönow zu sehen. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Die Preise für Wohnungsmieten sind in Berlin im dritten Quartal wieder deutlich schneller gestiegen als in den Jahren zuvor. Um durchschnittlich 8,3 Prozent verteuerten sich die Mietangebote für die Hauptstadt zwischen Juli und September dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Das war fast doppelt so viel wie die durchschnittliche Steigerung der Angebotsmieten im dritten Quartal der vergangenen drei Jahre (plus 4,2 Prozent). Die Steigerungen in der Hauptstadt lagen damit auch deutlich höher als im bundesweiten Mittel (plus 5,3 Prozent).