Angriff auf Atomkraftwerk in der Ukraine: Wer hat geschossen?

Die Bundesregierung will die Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht bestätigen, dass das Atomkraftwerk Saporischschja am 22. Juli von russischen Einheiten angegriffen wurde. Das geht aus der Beantwortung einer Schriftlichen Frage der Linke-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der Berliner Zeitung vorliegt. In ihrer Frage ging es um Kenntnisse der Bundesregierung zu den über die sozialen Medienkanäle des ukrainischen Militärgeheimdienstes verbreiteten Angaben, wonach die russische Armee am 22. Juli Einrichtungen im Hochsicherheitsbereich des AKW Saporischschja in unmittelbarer Nähe von Reaktor 1 und der Notkühlung des Kernkraftwerkes mit einer Kamikaze-Drohne angegriffen habe. Die Antwort lautet: „Die Bundesregierung hat die in der Fragestellung genannten Veröffentlichungen zur Kenntnis genommen.“ Darüber hinaus verweist die Bundesregierung auf ihre Antwort auf eine Schriftliche Frage von Sahra Wagenknecht über den angeblichen Beschuss des AKW. Demnach liegen der Bundesregierung keine „gesicherten Erkenntnisse zur Urheberschaft der Angriffe auf das Gelände des Kernkraftwerks und der dabei verwendeten Waffensysteme vor“.

Sevim Dagdelen, Obfrau im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags, sagte dazu der Berliner Zeitung: „Dass die Bundesregierung sich ausdrücklich nicht die schweren Anschuldigungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyjs zu eigen macht, wonach die russische Armee das AKW Saporischschja beschießen würde, ist bemerkenswert. Besorgniserregend ist, dass die Ampel offensichtlich um die Verantwortung der ukrainischen Armee für einen Beschuss des Kernkraftwerks weiß, aber dennoch weiter und bedingungslos schwere Waffen an Kiew liefert.“ Ein „brandgefährlicher Treppenwitz der Geschichte“ sei, dass man „bei den Grünen als einstiger Anti-Atom-Partei selbst eine Nuklearkatastrophe in Kauf nimmt für das ausgegebene Ziel, um Russland zu ruinieren“. Dagdelen weiter: „Neben der russischen Besetzung muss auch ein ukrainischer Beschuss des Atomkraftwerks in aller Deutlichkeit verurteilt werden.

Das Desinteresse der Bundesregierung daran, ob beim AKW-Beschuss aus Deutschland oder anderen NATO-Staaten gelieferte Waffensysteme zum Einsatz kommen, ist erschreckend angesichts der drohenden Folgen einer Nuklearkatastrophe.“

Die Auskunft der Bundesregierung zeigt ein Dilemma: Offenkundig kann Berlin nicht ausschließen, dass für den AKW-Beschuss aus Deutschland und anderen Nato-Staaten gelieferte Waffen verwendet werden. Bemerkenswert: Die Bundesregierung macht sich die Anschuldigungen der ukrainischen Führung und Selenskyjs ausdrücklich nicht zu eigen, dass ausschließlich die russische Armee das AKW beschießt. Würde sich eine Täterschaft der russischen Armee bestätigen, müsste Russland als „Terrorstaat“ eingestuft und entsprechend geächtet werden.