Anklagen gegen Kryptobörsen: Digitalexperte sieht Anfang vom Ende des Bitcoin

Erleben wir das Platzen einer Spekulationsblase, oder wird einfach nur der Markt für Digitalwährungen stärker reguliert? Die amerikanische Börsenaufsicht Securities Exchange Commission (SEC) hat diese Woche umfangreiche Anklagen gegen zwei bedeutende Handelsplattformen, Coinbase und Binance, erhoben. Digitalwährungen wie der Bitcoin reagierten kurzfristig mit deutlichen Kursverlusten. Die Aktie von Coinbase war am Dienstag zeitweise um fast 20 Prozent eingebrochen.

Der Markt für Kryptowährungen ist schwer angeschlagen. Die Branche ist spätestens durch den spektakulären Zusammenbruch der Handelsplattform FTX im November 2022 in Verruf geraten. Zudem ist das Geschäftsumfeld durch die steigenden Zinsen schwieriger geworden.

Experte kritisiert Binance: Kryptobörse arbeitet im Verborgenen

Die nun erhobenen Vorwürfe der amerikanischen Börsenaufsicht kommen nicht von ungefähr. „Binance agiert sehr opak. Die Kryptobörse hat noch nicht mal ihren richtigen Standort veröffentlicht“, erläutert Michael Seemann, Experte auf dem Gebiet des digitalen Kapitalismus, im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Binance umgeht jegliche Form von Regulierung ganz bewusst, offensiv und öffentlich. Das Unternehmen will verhindern, irgendwie reguliert zu werden“, sagt Seemann, der das Buch „Die Macht der Plattformen“ verfasst hat und als Sachverständiger im Ausschuss Digitale Agenda im Deutschen Bundestag geladen war.

Die Börsenaufsicht legt Binance Täuschung, Interessenkonflikte, Offenlegungsversäumnisse und kalkuliertes Hintergehen von Gesetzen zur Last. Investoren seien etwa hinsichtlich der Risikokontrollen und Handelsvolumen in die Irre geführt worden, schreibt die SEC. Binance reagierte schroff. Das Unternehmen teilte zwar mit, die Anschuldigungen ernst zu nehmen, kündigte jedoch zugleich an, sich energisch zu verteidigen: „Die Aktionen der SEC untergraben Amerikas Rolle als globales Zentrum für finanzielle Innovationen und Führung“, erklärte Binance.

Coinbase hingegen habe einen ganz anderen Ansatz, erläutert Seemann. Die Kryptobörse habe zumindest am Anfang versucht, den Eindruck zu erwecken, sich im amerikanischen Markt an die Regeln zu halten. In der Anklageschrift wird Coinbase vorgeworfen, Kryptoanlagen zum Handel angeboten zu haben, die die SEC als Wertpapiere einstuft und die vom Unternehmen entsprechend hätten registriert werden müssen. Coinbase betreibe somit eine illegale Wertpapierhandelsbörse in den USA und führe dabei auch bestimmte andere Finanzdienstleistungen ohne nötige Zulassung aus. Coinbase-Chef Brian Armstrong reagierte empört: Statt klare Regeln zu veröffentlichen, verfolge die Börsenaufsicht einen Ansatz der „Regulierung durch Zwang“, der „Amerika gefährde“, schrieb er auf Twitter.

Experte prognostiziert: „Bitcoin-Kurs langfristig unter 1000 US-Dollar“

Für Michael Seemann stellt sich angesichts der sich häufenden Skandale grundlegend die Frage nach der Sinnhaftigkeit digitaler Währungen: „Es gibt praktisch kaum jemanden, der in dem Kryptobereich unterwegs ist, der etwas anderes macht als zu spekulieren“, sagt Seemann im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Deshalb sei es eher angebracht, Kryptoplattformen von Glücksspielbehörden regulieren zu lassen, statt sie der Börsenaufsicht zu unterstellen. Das amerikanische Zockerparadies Nevada wäre vielleicht ein denkbar besser geeigneter Standort – dann hätte Binance auch endlich einen echten Firmensitz.

Das Vorgehen der amerikanischen Börsenaufsicht gegen Binance und Coinbase könnte erhebliche Auswirkungen haben, schätzt Seemann. So könnte der Markt für Digitalwährungen einbrechen, wenn die Anleger ihr Geld von den Kryptobörsen zurückhaben wollen. Der größten Kryptowährung, dem Bitcoin, bescheinigt Seemann keine lange Lebensdauer mehr: „Ich glaube, dass der Bitcoin langfristig unter die Marke von 1000 US-Dollar fallen wird“, sagt er.

Noch liegt der Bitcoin bei 25.000 US-Dollar, der Kurs hat aber binnen eines Jahres fast 15 Prozent eingebüßt. Technologische Innovationen verschärften den Trend, meint Seemann. Risikokapital werde zusehends aus dem Kryptobereich abgezogen und fließe vermehrt in Unternehmen, die Künstliche Intelligenz entwickeln. Seemann ist sich sicher: „Langfristig wird der Bitcoin nur noch eine geringe Bedeutung haben, für libertäre Leute in ihrer kleinen Ecke im Internet.“



